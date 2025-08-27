मोतिहारी में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से पहले पोस्टर विवाद, राजद-कांग्रेस आमने-सामने, FIR दर्ज

पूर्वी चंपारण में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की प्रस्तावित वोटर अधिकार यात्रा से पहले महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस और राजद आमने-सामने आ गए हैं. पोस्टर और होर्डिंग लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थाने तक पहुंच गया है.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष गप्पू राय के निजी सहायक और एन पैक एडवर्टाइजिंग कंपनी के डायरेक्टर अनुराग तिवारी ने नगर थाना में मोतिहारी मेयर एवं राजद नेत्री प्रीति गुप्ता, उनके पति राजद नेता देवा गुप्ता और सहयोगी सुगंध गुप्ता सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

जबरन बैनर-होर्डिंग हटवाने का आरोप

अनुराग तिवारी का आरोप है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रचार-प्रसार के लिए नगर निगम के होर्डिंग बुक किए गए थे, लेकिन मेयर और उनके समर्थकों ने जबरन बैनर-होर्डिंग हटवा दिए. इतना ही नहीं, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई. तिवारी ने कहा कि मेयर और उनके पति के समर्थक लगातार धमकी दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है.

वहीं, इस मामले पर सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि बैनर लगाने को लेकर विवाद हुआ है और नगर थाना में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

