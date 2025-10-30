scorecardresearch
 

Feedback

बिहार: मोकामा में जन सुराज समर्थक की गोली मारकर हत्या, चुनावी रंजिश का शक

बिहार के मोकामा में चुनावी सरगर्मी के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है. यहां घोसवरी इलाके में जन सुराज समर्थक दुलाल चंद यादव की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. प्रारंभिक जांच में यह मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया है.

Advertisement
X
मोकामा में जन सुराज समर्थक की गोली मारकर हत्या. (Photo: Screengrab)
मोकामा में जन सुराज समर्थक की गोली मारकर हत्या. (Photo: Screengrab)

बिहार के मोकामा में बुधवार देर रात हुई फायरिंग की घटना ने सनसनी फैला दी. घोसवरी थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने जन सुराज समर्थक दुलाल चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या के पीछे चुनावी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. यहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. इस घटना ने न सिर्फ इलाके में तनाव बढ़ा दिया है, बल्कि चुनाव से पहले मोकामा की सियासत को भी गर्मा दिया है.

जानकारी के अनुसार, दुलाल यादव किसी काम से बाहर निकले थे. इसी दौरान घोसवरी बाजार के पास बाइक सवार दो लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. गोली लगने से दुलाल यादव मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए.

यह भी पढ़ें: बिहार के सिवान में ASI की गला रेतकर नृशंस हत्या, SP बोले- 'निजी दुश्मनी का मामला'

सम्बंधित ख़बरें

Deceased Munna Sahni (Photo- ITG)
चारपाई पर सोए पति की गोली मारकर हत्या, बगल में लेटी पत्नी को नहीं लगी भनक! 
Late BJP leader Pitabas Panda.
ओडिशा में BJP नेता पिताबास पांडा की गोली मारकर हत्या 
शामली में शख्स ने 14 साल बाद लिया पिता की मौत का बदला. (Photo: Representational )
14 साल बाद लिया पिता की हत्या का बदला, शामली में 45 वर्षीय शख्स की गोली मारकर हत्या 
Lakhshpat singh kataria
दिल्ली में मॉर्निंग वॉक पर निकले कांग्रेस नेता लक्षपत सिंह कटारिया की गोली मारकर हत्या 
Bihar Election today Speacil Poll
आजतक पब्लिक पोल: क्या कह रहे हैं बिहार के रुझान, अभी वोट करें और पाएं इनाम 

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. घोसवरी थाने की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और वारदात का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसी के साथ हमलावरों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है.

यह मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा लग रहा है. मृतक दुलाल चंद यादव पहले मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके थे. इस बार जन सुराज संगठन से जुड़े हुए थे. माना जा रहा है कि हाल के दिनों में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से तनातनी चल रही थी, जो इस घटना की वजह बन सकती है. फिलहाल वारदात को लेकर पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच-पड़ताल में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    मुंबई होस्टेज
    IND vs AUS Live Score
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement