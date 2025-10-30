बिहार: मोकामा में जन सुराज समर्थक की गोली मारकर हत्या, चुनावी रंजिश का शक

बिहार के मोकामा में बुधवार देर रात हुई फायरिंग की घटना ने सनसनी फैला दी. घोसवरी थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने जन सुराज समर्थक दुलाल चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या के पीछे चुनावी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. यहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. इस घटना ने न सिर्फ इलाके में तनाव बढ़ा दिया है, बल्कि चुनाव से पहले मोकामा की सियासत को भी गर्मा दिया है.

जानकारी के अनुसार, दुलाल यादव किसी काम से बाहर निकले थे. इसी दौरान घोसवरी बाजार के पास बाइक सवार दो लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. गोली लगने से दुलाल यादव मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए.

यह भी पढ़ें: बिहार के सिवान में ASI की गला रेतकर नृशंस हत्या, SP बोले- 'निजी दुश्मनी का मामला'

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. घोसवरी थाने की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और वारदात का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसी के साथ हमलावरों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है.

यह मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा लग रहा है. मृतक दुलाल चंद यादव पहले मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके थे. इस बार जन सुराज संगठन से जुड़े हुए थे. माना जा रहा है कि हाल के दिनों में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से तनातनी चल रही थी, जो इस घटना की वजह बन सकती है. फिलहाल वारदात को लेकर पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच-पड़ताल में जुटी है.

---- समाप्त ----