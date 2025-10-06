'मौका मिला तो जरूर लड़ूंगी चुनाव, ये दो सीटें...', बीजेपी से टिकट मिलने की अटकलों पर बोलीं मैथिली ठाकुर

बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब राजनीति में कदम रख सकती हैं. मैथिली ठाकुर ने संकेत दिए हैं कि वे आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं. मैथिली ठाकुर ने कहा कि अगर उन्हें बीजेपी से टिकट मिलता है तो वे इसे छोड़ना नहीं चाहेंगी. साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना चाहती हैं. दरभंगा और मधुबनी दोनों उनके घर जैसे हैं. अगर पार्टी मौका देती है तो वो अलीनगर या बेनीपट्टी सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगी.

मैथिली ठाकुर ने कहा कि बिहार में आने वाले समय में युवाओं के विकास के बारे में सोचना जरूरी है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि नित्यानंद राय और विनोद तावड़े जैसे विजनरी नेताओं से मुलाकात के बाद उन्हें लगा कि अब बिहार लौटने और अपने क्षेत्र की सेवा करने का समय आ गया है. साथ ही उन्होंने कहा, अगर मैं अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूं तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं होगी.

चुनाव लड़ने के लिए तैयार मैथिली ठाकुर

बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने 5 अक्टूबर को अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर मैथिली ठाकुर के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा था कि वर्ष 1995 में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़ गए थे, उस परिवार की बिटिया मैथिली ठाकुर अब बदलते बिहार की रफ्तार देखकर वापस आना चाहती हैं.

अलीनगर या बेनीपट्टी सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं मैथिली

दरभंगा की रहने वाली मैथिली ठाकुर लोक संगीत और मिथिला संस्कृति के लिए जानी जाती हैं और सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है. इसी साल मैथिली ठाकुर 25 की हुई हैं.

