बिहार के इन 20 बालू माफिया की आने वाली है शामत, देखिए आपके जिले से कौन-कौन

बिहार सरकार ने अब भू-माफिया, बालू माफिया को लेकर सख्त रुख अपना लिया है. बिहार सरकार के गृह विभाग ने सूबे में एक्टिव 20 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है, जो भू-माफिया या बालू माफिया बताए जाते हैं. इन 20 बालू माफिया की शामत आने वाली है. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास ही बिहार सरकार के गृह विभाग का प्रभार है और इस विभाग ने यह लिस्ट आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओयू को सौंप दी है.

ईओयू अब इन माफियाओं के खिलाफ संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की तैयारी में है. जिन 20 माफिया की लिस्ट गृह विभाग ने तैयार की है, उनमें 8 भू-माफिया और 12 बालू माफिया बताए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई से कहा गया है कि भू और बालू माफिया की लिस्ट में शामिल तमाम लोगों की तकरीबन 55 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया जाए.

माफिया की इस लिस्ट में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव का भी नाम है. किस जिले से किन-किन लोगों का नाम बिहार के भू-माफिया और बालू माफिया की लिस्ट में है?

भूमाफिया की लिस्ट

1- पिंकू यादव उर्फ टिंकू (जिला- पटना)

2- अश्वनी कुमार (जिला- पटना)

3- पारस राय (जिला- पटना)

4- राजबल्लभ कुमार (जिला- पटना)

5- संजय डॉन (जिला- पटना)

6. रिजवान उर्फ राजा (जिला- दरभंगा)

7. वीरेंद्र प्रसाद बिंद (जिला- कैमूर)

8. कामाख्या सिंह (जिला- आरा)

बालू माफिया की लिस्ट

1. रामप्रवेश सिंह (जिला- पटना)

2. विशुन दयाल सिंह (जिला- पटना)

3. विभीषण यादव (जिला- बांका)

4. छोटू यादव (जिला- बांका)

5. नितेश यादव (जिला- बांका)

6. संजय यादव (जिला- बांका)

7. बादल यादव (जिला- बांका)

8. आजाद यादव (जिला- बांका)

9. सोनू खान (जिला- आरा)

10. विदेशी राय (जिला- पटना)

11. सुनील कुमार यादव, (जिला- आरा)

12. अमित यादव उर्फ गुड्डू (जिला- औरंगाबाद)

20 की लिस्ट में 12 यादव

बिहार के गृह विभाग की ओर से ईओयू को सौंपी गई इस लिस्ट में भू-माफिया के तौर पर जो आठ नाम दर्ज हैं, उनमें से तीन यादव जाति से हैं. 12 बालू माफिया में से नौ यादव जाति के हैं. इस तरह देखें तो भू-माफिया और बालू माफिया की जो लिस्ट है, उसमें से कुल मिलाकर 12 नाम अकेले यादव जाति के लोगों के ही हैं.

