एक्टर खेसारी लाल यादव लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, RJD ने छपरा से दिया टिकट

भोजपुरी सिनेमा के स्टार अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव अब राजनीति में कदम रख रहे हैं. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने उन्हें छपरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. खेसारी ने कहा कि वह कोई परंपरागत नेता नहीं, बल्कि जनता के बेटे हैं और राजनीति को जिम्मेदारी मानते हैं, कुर्सी की दौड़ नहीं.

खेसारी लाल यादव RJD के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव (Photo: X/Khesari Lal Yadav)
भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और लोकप्रिय गायक खेसारी लाल यादव अब राजनीतिक मैदान में उतर गए हैं. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है. उनके चुनाव मैदान में उतरने की खबर ने सिनेमा और राजनीति दोनों ही जगत में हलचल मचा दी है.

खेसारी लाल यादव ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी घोषणा की. उन्होंने लिखा, मैं, आप सभी का बेटा और भाई खेसारी लाल यादव, इस बार छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं. मैं कोई परंपरागत नेता नहीं हूं, मैं जनता जनार्दन का बेटा हूं, खेत-खलिहान का लाल हूं, हर तबके की आवाज हूं और युवा भाइयों का जोश हूं. 

 

लोकप्रिय गायक खेसारी लाल यादव को RJD से मिला टिकट

इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि उनके लिए राजनीति कोई कुर्सी की दौड़ नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है. यह जिम्मेदारी है छपरा के हर घर तक विकास पहुंचाने की और हर दिल की आवाज बनने की. इससे पहले उनकी पत्नी चंदा देवी को इस सीट से टिकट देने की बात चल रही थी. वहीं बीजेपी ने इस सीट पर छोटी कुमारी को टिकट दिया है, जो स्थानीय नेता हैं. छोटी कुमारी बिहार के सारण जिले में छपरा विधानसभा क्षेत्र की जिला परिषद अध्यक्ष हैं. वहीं, खेसारी लाल यादव छपरा के रहने वाले हैं. ऐसे में इस बार उनकी सिनेमाई लोकप्रियता का सियासी टेस्ट होगा. 

RJD ने छपरा सीट से उम्मीदवार घोषित किया

खेसारी लाल ने राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा और पार्टी नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा, राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का संघर्ष और बड़े भाई तेजस्वी यादव जी का युवा नेतृत्व एवं आप सभी का आशीर्वाद व भरोसा अब यही मेरे रास्ते का दीपक हैं. खेसारी लाल यादव के इस ऐलान के बाद उनके प्रशंसकों में उत्साह है और राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है.

