'मैं हूं नाचने वाला, लेकिन अब बोलना चाहता हूं...' खेसारी लाल यादव को समर्थकों ने दूध से नहलाया और सिक्कों से तोला

भोजपुरी स्टार और आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव का छपरा में अनोखा स्वागत हुआ. समर्थकों ने उन्हें दूध से नहलाया और सिक्कों से तोला. खेसारी ने कहा कि वो गरीबों के हक की लड़ाई लड़ेंगे और छपरा का चेहरा बदल देंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि वो हिंदू-मुस्लिम नहीं, सिर्फ काम की राजनीति करेंगे.

समर्थकों ने खेसारी लाल यादव को दूध ने नहलाया (Photo: Screengrab)
समर्थकों ने खेसारी लाल यादव को दूध ने नहलाया (Photo: Screengrab)

बिहार की सियासत में इस बार भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की एंट्री ने चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है. छपरा से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में नामांकन के बाद खेसारी लाल यादव का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया. लोगों ने उन्हें दूध से नहलाया और सिक्कों से तोला. भीड़ में नारेबाजी और खुशी का माहौल देखने को मिला.

खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं हूं नाचने वाला, लेकिन अब बोलना चाहता हूं कि यह नाचने वाला जेडीयू का अब बीजेपी को हराएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि वे गरीबों के संघर्ष को समझते हैं क्योंकि उन्होंने खुद गरीबी देखी है. मैं तो गरीब हूं, मैंने बर्तन मांजे हैं, मैं जानता हूं छपरा के लिए क्या करना है. 

'मैं हूं नाचने वाला, लेकिन अब बोलना चाहता हूं'

छपरा की जनता से खेसारी ने वादा किया कि वे धर्म और जाति की राजनीति नहीं करेंगे. मैं हिंदू-मुस्लिम नहीं करूंगा, सिर्फ काम करूंगा, उन्होंने कहा कि बिहार के विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में अभी तक असली विकास नहीं हुआ है.

बिहार का विकास ही पहली प्राथमिकता है

खेसारी ने कहा कि वे मरते दम तक बिहार के विकास के लिए काम करेंगे. उन्होंने भरोसा जताया कि छपरा का चेहरा बदल देंगे. गरीब परिवार से आने वाले खेसारी ने बताया कि उन्होंने बचपन में भैंस चराई, दूध बेचा और दिल्ली में लिट्टी-चोखा बेचकर गुजारा किया. अब वे राजनीति के मैदान में हैं और जनता की सेवा को अपना मकसद बताया.

