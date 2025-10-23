scorecardresearch
 

दरभंगा: मैथिली के प्रचार में केतकी सिंह ने फेंका पाग, विवाद के बाद दी सफाई

दरभंगा में बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के प्रचार के दौरान यूपी की विधायक केतकी सिंह का बयान विवादों में आ गया है. उन्होंने कहा कि मिथिला की असली पहचान मैथिली ठाकुर हैं, पाग नहीं. बयान वायरल होने के बाद लोगों ने इसे परंपरा का अपमान बताया. विवाद बढ़ने पर विधायक ने सफाई दी कि उन्होंने पाग नहीं, बेटियों के सम्मान की बात की थी.

बलिया की विधायक केतकी सिंह के बयान पर विवाद (Photo: Screengrab)
बलिया की विधायक केतकी सिंह के बयान पर विवाद (Photo: Screengrab)

दरभंगा के अलीनगर में बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर के लिए प्रचार करने पहुंची उत्तर प्रदेश के बलिया की विधायक केतकी सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. प्रचार सभा के दौरान विधायक ने ऐसा बयान दे दिया जिससे लोगों में चर्चा शुरू हो गई.

सभा में केतकी सिंह ने अपने हाथ में मिथिला की पारंपरिक पाग उठाकर कहा कि यह सम्मान की चीज नहीं है, बल्कि बगल में बैठी मैथिली ठाकुर ही असली सम्मान हैं. उन्होंने कहा कि मिथिला की धरती पर अगर कोई सम्मान का प्रतीक है तो वह मैथिली ठाकुर हैं.

बलिया की विधायक केतकी सिंह का वीडियो वायरल 

विधायक के इस बयान के बाद वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया. दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों में लोग इस बयान को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोग इसे मैथिली ठाकुर के समर्थन में सराहना बता रहे हैं तो कुछ इसे मिथिला की पारंपरिक विरासत का अनादर मान रहे हैं.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो मैथिली ठाकुर के चुनाव प्रचार के दौरान का है, जब केतकी सिंह उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रही थीं. उन्होंने कहा कि मिथिला की परंपरा और संस्कृति का असली प्रतिनिधित्व मैथिली ठाकुर जैसी बेटियां कर रही हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद विधायक केतकी सिंह ने पूरे मामले पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि यह पाग सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व में किसी भी भारतवंशी के लिए सम्मान का प्रतीक है. मैंने इसका अपमान नहीं किया. मैंने कहा था कि जैसे हम इस पाग का सम्मान करते हैं वैसे ही समाज की हर बेटी का भी सम्मान होना चाहिए. मैथिली ठाकुर भी मिथिला की बेटी हैं और उनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना इस पाग का है.

हम क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय हैं

केतकी सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे छोटे-छोटे बयानों को लेकर राजनीति कर रहा है. उन्होंने कहा कि पाग का सम्मान हमारे दिलों में है और हमारी पार्टी भी इसका आदर करती है. हम क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय हैं, उनका हम सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं.

    Advertisement