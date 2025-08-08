scorecardresearch
 

कटिहार में खौफनाक वारदात, सोते समय पिता-पुत्र पर किरोसिन छिड़क कर जिंदा जलाया, मासूम की मौके पर ही हुई मौत

बिहार के कटिहार में अज्ञात अपराधियों ने देर रात सोते समय पिता-पुत्र पर किरोसिन छिड़ककर आग लगा दी. 12 वर्षीय बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से झुलस गए. पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. एफएसएल और डॉग स्क्वॉड की टीम जांच में जुटी है.

बदमाशों ने पिता-पुत्र को जिंदा जलाया (Photo: Screengrab)
कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र के कुर्सेल पंचायत के कचौरा गांव वार्ड नंबर 5 में गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई. अज्ञात अपराधियों ने सोते समय 50 वर्षीय राम कल्याण मंडल और उनके 12 वर्षीय बेटे सुनील कुमार पर किरोसिन छिड़क कर आग लगा दी. हादसे में मासूम सुनील की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि राम कल्याण मंडल गंभीर रूप से झुलस गए. उन्हें इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया है.

घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों के संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है. मृतक सुनील की बहन द्रोपदी ने बताया कि इस वारदात में उसका भाई हमेशा के लिए चला गया और पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं.

बदमाशों ने पिता और बेटे को जिंदा जलाया

घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, पीड़ित परिवार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है.  जेडीयू जिलाध्यक्ष सूरज रॉय ने इस घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला और बेहद मर्माहत करने वाला बताया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

वहीं इस वारदात पर कटिहार एसपी शिखर चौधरी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि एफएसएल और डॉग स्क्वॉड की टीम को मौके पर बुलाया गया है. मामले में जो भी लोग शामिल होंगे, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी. आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है. 

