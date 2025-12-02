'मुझसे मंदिर में शादी की और...',जेल सुप्रिटेंडेंट के सरकारी आवास पर दो बच्चों की मां का हाई वोल्टेज ड्रामा

बिहार में समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय जेल अधीक्षक को अपना पति बता कर दो बच्चों की मां का सरकारी आवास पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला. महिला का दावा है कि सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार ने उससे 2022 में गया के एक मंदिर में शादी रचाई थी.उसके बाद दोनों पति पत्नी की तरह साथ रह रहे थे. वे अपने माता पिता के दवाब में आकर मेरे साथ मारपीट कर घर से निकाल रहे है.सरकारी आवास में हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक समझाया लेकिन महिला आवास में ही रहने की जिद्द पर अड़ी थी.बाद में पुलिस महिला को थाने ले गई.
बता दें कि उक्त महिला की पहली शादी नवादा जिला निवासी विजय शंकर सेहुई थी. उसने दो बच्चों को जन्म भी दिया, लेकिन बाद में दोनों में अनबन हो गई जिसको लेकर महिला ने गया कोर्ट में तलाक के लिए केस दर्ज किया.कोर्ट आने जाने के दरम्यान गया में ही वर्तमान में दलसिंहसराय के सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार से उसकी मुलाकात हुई. फिर धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं.महिला का दावा है कि 2022 में विष्णुपद मंदिर में दोनों ने शादी कर ली थी.
आदित्य को उसके दोनों बच्चों के बारे में जानकारी भी थी और दोनों को अपने पुत्र की तरह प्यार भी करते थे. लेकिन बाद में उन्होंने माता पिता के दवाब में आकर मारपीट की. महिला का आरोप है कि वो दलसिंहसराय सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार के सरकारी आवास पर 20 नवंबर से रह रही थी.यहा वे मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे. बीमार रहने पर भी मेरा शारीरिक शोषण किया जाता था.महिला बताती है कि इस बीच 30 नवंबर को आदित्य के माता पिता आए तो उनका व्यवहार बदल गया.वे मुझसे दूर रहने लगे और बातचीत बंद कर दी. इसके बाद माता पिता के दवाब में आकर मेरे साथ मारपीट की और सरकारी आवास से निकालने लगे.विवाद बढ़ा तो मामला पुलिस तक चला गया.सरकारी आवास पर महिला पुलिस ने पहुंच कर उक्त महिला को थाना में चलकर आवेदन देने के लिए कहा.लेकिन महिला अपना हक मांगते हुए उसे रहने देने की गुहार लगा रही थी.
दलसिंहसराय उपकारा के सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार के पिता दिलीप सिंह ने महिला पर उनके पुत्र को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले पति से तलाक हुए बिना दूसरी शादी कभी मान्य नही हो सकती है.महिला वीडियो वायरल करने का धमकी देकर रुपया ऐंठने का काम कर रही है.इस आरोप को महिला ने नकारते हुए कहा कि मेरे पास कई सबूत है जो हम दोनों ने पति पत्नी के रूप में बिताए हैं.महिला कहती है कि मेरे पास शादी के बाद के फ़ोटो वीडियो सब है जो बतौर सबूत कोर्ट ने पेश करूंगी.फिलहाल पुलिस महिला को थाने पर ले आई है.वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पूरे मामले की जांच की जा रही है कि महिला के आरोप में कितनी सच्चाई है.इधर दलसिंहसराय के डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने मोबाइल पर बताया कि दोनों तरफ से आवेदन मिलने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी.