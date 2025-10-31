scorecardresearch
 

Feedback

पत्नी के फेसबुक चलाने से बौखलाया पति, पीट-पीटकर दे दी दर्दनाक मौत

बिहार के वैशाली जिले के एराजीकनचनपुर गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की फेसबुक चलाने पर बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी. सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी पति व उसके पिता को गिरफ्तार किया. उसपर पहले से हत्या और बलात्कार के मामले दर्ज हैं.

Advertisement
X
पत्नी के फेसबुक चलाने से भड़का, पीट-पीटकर दे दी मौत (Photo: ITG)
पत्नी के फेसबुक चलाने से भड़का, पीट-पीटकर दे दी मौत (Photo: ITG)

बिहार में वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के एराजीकनचनपुर गांव से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है. यहां पत्नी के फेसबुक चलाने से नाराज पति ने पत्नी को बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. जैसे ही घटना की जानकारी मायके वालों को लगी तो वे भागे भागे पहुंचे और घटना की सूचना बिदुपुर थाने की पुलिस को दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बिदुपुर थाने की पुलिस ने विवाहिता के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया.

फेसबुक देखने के विवाद को लेकर मर्डर

 लिस ने आरोपी पति और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है. मृतका की पहचान एराजीकनचनपुर गांव निवासी अभिषेक कुमार उर्फ राजा की 27 साल की पत्नी दिव्या कुमारी बताई गई है. मिली जानकारी के अनुसार कल देर रात से ही मोबाइल पर फेसबुक देखने के विवाद को लेकर दिव्या के पति अभिषेक द्वारा उसकी बेरहमी से पीट पीटकर हत्या कर दी गई. 

सम्बंधित ख़बरें

man using mobile
पहले रेत डाला पत्नी का गला ,फिर फेसबुक पर लाइव आकर दुनिया को बताया 
Kerala Black Magic Row
काला जादू का शक, तंत्र-मंत्र का खेल... पति की खौफनाक हरकत, पत्नी पर डाली उबलती फिश करी 
Amidst slogans of Long live Tejaswi, Tej Pratap was driven away!
तेजस्वी के समर्थकों ने तेज प्रताप के काफिले को खदेड़ा, Video 
लालगंज में चुनाव प्रचार के दौरान शिवानी शुक्ला. (Photo: Screengrab)
'चुनाव प्रचार में हत्या कर दूंगा...', बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी को धमकाने वाला गिरफ्तार 
munna shukla wife
मंच पर फूट-फूटकर रोने लगीं मुन्ना शुक्ला की पत्नी, कार्यकर्ताओं के नारे सुन छलके आंसू 

पति का पहले से आपराधिक इतिहास

ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना आज सुबह में मृतक के पिता मनोज सिंह को दी गई. सूचना मिलते ही मृतक के पिता वहां पहुंचे और घटना की जानकारी बिदुपुर थाने की पुलिस को दी. सूचना मिलते ही बिदुपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया. आरोपी पति अभिषेक कुमार उर्फ राजा और उसके पिता रवि रंजन उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया गया है.अभिषेक कुमार उर्फ राजा का अपराधी के इतिहास है.

Advertisement

ससुर भी गिरफ्तार

इस संबंध में सदर एसडीपीओ वन सुबोध कुमार ने बताया कि सुबह में बिदुपुर थाना क्षेत्र के एराजीकनचनपुर गांव में ससुराल वालों द्वारा विवाहिता की हत्या का मामला प्रकाश में आया है. बिदुपुर थाना अध्यक्ष द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति अभिषेक कुमार उर्फ राजा और उसके पिता रवि रंजन उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ के क्रम में पता चला है कि विवाहिता के मोबाइल देखने को लेकर कल रात से उसके साथ मारपीट की जा रही थी और गला दबाकर हत्या कर दी गई है. अभिषेक कुमार का आपराधिक इतिहास है. गंगा ब्रिज थाने में उसपर एक हत्या का मामला दर्ज है. साथ ही उसपरप एक बलात्कार का मामला भी दर्ज है. 

 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    मुंबई होस्टेज
    IND vs AUS Live Score
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement