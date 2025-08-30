scorecardresearch
 

गोपालगंज में अधेड़ को पेड़ से बांधकर की बेरहमी से पिटाई, छेड़खानी का आरोप

गोपालगंज के बसडिला गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की रस्सियों से बांधकर बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आरोप है कि उसने एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.

छेड़छाड़ के आरोप में अधेड़ की पिटाई (Photo: Screengrab)
बिहार के गोपालगंज में एक अधेड़ व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी गई जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि व्यक्ति को रस्सियों से बांधकर लोगों ने लात-घूंसों और डंडों से पिटाई की. यह वीडियो लगभग एक मिनट 30 सेकंड का है.

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला है कि यह मामला एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी से जुड़ा हुआ है. जानकारी के मुताबिक, आरोपी की पहचान जितेंद्र मिश्रा के रूप में हुई है. वह गांव में कोचिंग सेंटर चलाने वाली अपनी पोती के घर में मौजूद था. आरोप है कि कोचिंग में पढ़ने आने वाली छात्रा के साथ उसने छेड़खानी करने की कोशिश की.

छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप

छात्रा ने घर लौटकर इस बात की जानकारी अपनी मां को दी. जब पीड़िता की मां आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचीं, तो आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इस घटना के बाद गांव के लोग उग्र हो गए और आरोपी को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. इस घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में लिया. उसे थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है. इस बीच, पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी और धमकी देने का आवेदन नगर थाना में दिया है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

डीएसपी मुख्यालय नरेश चंद्र मिश्रा ने बताया, 'नगर थाना क्षेत्र के बसडिला गांव में एक व्यक्ति की पिटाई किए जाने का वीडियो सामने आया है.

पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और जांच की जा रही है.' वहीं, पीड़िता की मां ने आरोप लगाया, 'मेरी बेटी कोचिंग करने गई थी, जहां जितेंद्र मिश्रा ने उसके साथ गलत हरकत की, जब शिकायत करने हम लोग उसके पास गए, तो उसने जान से मारने की धमकी दी.' फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

 

