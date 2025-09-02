scorecardresearch
 

आंगन में सो रहे 2 माह के बच्चे पर बंदरों का हमला, बचाने दौड़ी मां की गोद में नोंच डाले मासूम के बाल

गोपालगंज में एक गांव में बंदर ने 3 माह के मासूम पर हमला कर उसे घायल कर दिया. मां अपने बच्चे को बचाने दौड़ी को बंदरों ने मां की गोद में ही बच्चे के सिर के बाल नोंच डाले. परिजनों ने बच्चे को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है और हालत खतरे से बाहर बताई गई.

2 माह के बच्चे पर बंदरों का हमला (Photo: Representational Image)
2 माह के बच्चे पर बंदरों का हमला (Photo: Representational Image)

बिहार के गोपालगंज में अपने आंगन में सो रहे एक तीन माह के मासूम बच्चे पर बंदर के द्वारा हमले का मामला सामने आया है. बंदर ने मासूम बच्चे को उठाकर उसके बाल उखाड़ लिए. बच्चे को बचाने के लिए गई उसकी मां पर भी हमला कर दिया. आनन फानन में परिजनों के द्वारा घायल बच्चे को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां मासूम बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है. घटना माझागढ़ के देवापुर शेखपुरदिल गांव की है.

घर के आंगन में सो रहा था मासूम बच्चा

बताया जाता है कि माझागढ़ के देवापुर शेखपुरदिल गांव के व्यास राम का 3 माह का बच्चा घर के आंगन में सोया हुआ था, इसी दौरान कुछ बंदर घुस गए और बच्चे पर हमला कर दिया. बच्चे की मां रंजू देवी ने बताया कि उनके आंगन में कुछ बंदर घुस गए और बंदर ने बच्चे के ऊपर हमला करने की कोशिश की. इस दौरान वे अपने बच्चे को गोद में लेकर भागने लगी, लेकिन एक बंदर ने दौड़कर उनके गोद में रखे बच्चे को पकड़ लिया और गोद में से ही बच्चे का सिर नोच लिया. पीड़ित महिला ने बताया कि बंदर के अटैक से बच्चे के सिर में चोट आई है. बंदर ने बच्चे के बालों को भी नोच दिया है.

सदर अस्पताल में चल रहा बच्चे का इलाज

सदर अस्पताल के इमर्जेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर सनाउल मुस्तफा ने बताया कि एक 3 माह के घायल बच्चे को यहां लाया गया है. बच्चे पर बंदर ने हमला किया था, जिसकी वजह वह जख्मी हुआ है. बच्चे के सिर में भी चोट लगी है. इलाज किया जा रहा है, फिलहाल बच्चे की हालत खतरे से बाहर है.

गांव में बंदरों के आतंक से लोग परेशान

बंदरों के आतंक की वजह से जहां गांव के लोग परेशान हैं वही अब इस हमले के बाद लोगों में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है.

