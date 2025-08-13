scorecardresearch
 

कटिहार में गंगा का पानी घरों में घुसा, गांव-स्कूल डूबे, हर तरफ मचा हाहाकार

बिहार के कटिहार जिले में गंगा, कोसी, बारांडी और कारीकोसी नदियों के जलस्तर बढ़ने से छह प्रखंडों में बाढ़ का संकट है, करीब 5 लाख लोग प्रभावित हैं. मनिहारी प्रखंड के मेदिनीपुर गांव में 4-5 फीट पानी भरा है. गांव का स्कूल डूबा है और लोग नाव के सहारे जीवनयापन कर रहे हैं.

कटिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ा (Photo: Screengrab)
कटिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ा (Photo: Screengrab)

बिहार के कटिहार जिले में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का संकट गहरा गया है. कुर्सेला, बरारी, मनिहारी, अमदाबाद, मनसाही और प्राणपुर प्रखंड सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. यहां करीब 5 लाख की आबादी बाढ़ की मार झेल रही है.

मनिहारी प्रखंड के मेदिनीपुर गांव में हालात बेहद खराब हैं. गंगा का पानी पूरे गांव में घुस चुका है और 4 से 5 फीट पानी भरा है. आने-जाने का एकमात्र साधन नाव है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने नाव की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है, लोग निजी नाव के भरोसे हैं.

कटिहार जिले में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा

कई परिवार सुरक्षित स्थानों पर जाने के बजाय अपने घरों में ही रह रहे हैं. जरूरी सामान लेने के लिए वो नाव से बाजार जाते हैं और लौट आते हैं. मोहम्मद सिराजुद्दीन का घर एक सप्ताह से पानी में डूबा है. वो बताते हैं कि कोई अधिकारी हाल जानने नहीं आया.

कई गावों में बाढ़ का संकट गहराया 

गांव का स्कूल भी पूरी तरह पानी में डूबा है. ग्राउंड फ्लोर जलमग्न होने से कुछ परिवार पहले माले पर शरण लिए हुए हैं. यहां बच्चों के साथ मवेशी भी रखे गए हैं. प्रशासन का कहना है कि 16,000 परिवारों को पॉलिथीन दी गई है और कई जगह सामुदायिक किचन चल रहे हैं, लेकिन लोगों को राहत कार्यों पर नाराजगी है.

