बेटी के सामने दामाद के सीने में दाग दी गोली... इंटरकास्ट मैरिज से नाराज था पिता, इंटरनेट पर छिड़ी बहस

दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (DMCH) में एक पिता ने अपनी ही बेटी के सामने दामाद के सीने में गोली दाग दी. आरोपी पिता इंटरकास्ट मैरिज से नाराज था. गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया. इस घटना के बाद अब सोशल मीडिया पर ऑनर किलिंग को लेकर बहस छिड़ गई है.

बेटी के सामने दामाद को मार दी थी गोली. (Photo: ITG)
बिहार में दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (DMCH) परिसर में बीते मंगलवार को ऑनर किलिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. यहां 25 साल के बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट राहुल कुमार की उसके ससुर ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे मेडिकल कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी मच गई और गुस्साए छात्रों ने आरोपी को मौके पर पकड़कर जमकर पिटाई कर दी. अब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल है और इस पर बहस हो रही है.

मृतक राहुल कुमार सुपौल जिले का रहने वाला था. वह DMCH में सेकंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट था. राहुल ने अप्रैल 2025 में तन्नू प्रिया नाम की लड़की से लव मैरिज की थी. तन्नू भी DMCH में ही नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है. यह इंटरकास्ट मैरिज थी, जिसको लेकर तन्नू प्रिया के पिता प्रेमशंकर झा विरोध में थे. इसी नाराजगी में उन्होंने राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी.

यहां देखें Video

बीते मंगलवार की शाम DMCH परिसर में अचानक गोली चलने की आवाज से हड़कंप मच गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रेमशंकर झा ने राहुल को बेहद करीब से गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. गोली लगते ही राहुल जमीन पर गिर पड़ा और आसपास मौजूद छात्रों में भगदड़ मच गई. घटना के बाद छात्रों ने आरोपी प्रेमशंकर झा को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और प्रेमशंकर को पहले DMCH के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, बाद में पटना रेफर कर दिया गया.

father shoots son in law in front of daughter over inter caste marriage

यह भी पढ़ें: 'मुझे मारने की इजाजत है, कुछ और की नहीं'... पाकिस्तान में ऑनर किलिंग का खौफनाक मामला, भाई ने बहन को गोलियों से भूना

हत्या की खबर फैलते ही नर्सिंग छात्र-छात्राओं में गुस्सा फूट पड़ा. सैकड़ों छात्रों ने इमरजेंसी वार्ड के मुख्य गेट को घेर लिया और जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान अस्पताल की चिकित्सा सेवाएं कुछ समय के लिए बाधित रहीं. हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया. आक्रोशित छात्रों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए छात्रों को खदेड़ा. इस वारदात को लेकर तन्नू प्रिया ने कहा कि मेरे पिता ने मेरे हसबैंड को गोली मार दी. मेरे सामने इस घटना को अंजाम दिया गया.

father shoots son in law in front of daughter over inter caste marriage

घटना की गंभीरता को देखते हुए दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी और जिलाधिकारी कौशल कुमार खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा, मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने कहा कि मामला ऑनर किलिंग का है. दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि मृतक और आरोपी की बेटी दोनों DMCH में पढ़ते थे. दोनों ने प्रेम विवाह किया था, जिससे लड़की के पिता नाराज थे. इसी वजह से हत्या की गई.

---- समाप्त ----
