scorecardresearch
 

Feedback

'दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई', मोकामा हत्याकांड पर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट

मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल ने बताया कि दुलारचंद की मौत गोली से नहीं हुई. उन्हें पैर में एंकल के पास गोली लगी थी जो आर-पार निकल गई, लेकिन इससे मौत संभव नहीं थी. शरीर पर कई अन्य चोटों के निशान मिले हैं. डॉक्टरों ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द तैयार होगी.

Advertisement
X
दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ा खुलासा (File Photo: ITG)
दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ा खुलासा (File Photo: ITG)

मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या मामले में नया मोड़ आ गया है. पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने साफ कहा है कि दुलारचंद यादव की मौत गोली से नहीं हुई है. दुलारचंद का पोस्टमार्टम तीन डॉक्टरों की टीम ने किया, जिसमें डॉ अजय कुमार भी शामिल थे.

डॉ अजय कुमार ने बताया कि दुलारचंद को पैर में एंकल ज्वाइंट के पास गोली लगी थी. यह गोली पैर को आर-पार कर गई. डॉक्टरों के अनुसार इस तरह की गोली से मौत होना संभव नहीं है. पोस्टमार्टम से पहले मृत शरीर का एक्स-रे भी कराया गया था, जिसमें भी यही तथ्य सामने आया.

गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद की मौत

सम्बंधित ख़बरें

bihar election news
'दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई', मोकामा हत्याकांड पर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट 
अनंत सिंह पर लगे दुलारचंद की हत्या के आरोप
'अनंत सिंह ने कराई हत्या, हम पढ़े-लिखे लोग...', दुलारचंद यादव के पोते ने लगाए ये आरोप  
दुलारचंद यादव की हत्या से गरमाई बिहार की सियासत (Photo: ITG)
लालू के करीबी, फिर अनंत सिंह से अदावत, कौन थे दुलारचंद यादव जिनकी हत्या से हिला मोकामा 
The familys accusation - a bullet fired by Anant Singh.
बिहार: दुलारचंद हत्या केस में एक्शन, इन लोगों पर FIR दर्ज 
dular chand yadav
मोकामा के दुलारचंद यादव कौन थे? 

डॉ अजय कुमार ने कहा कि शरीर पर कई और जख्म मिले हैं. ज्यादातर घाव छिलने जैसे दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि टीम सभी सबूतों को ध्यान में रखकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करेगी.

यह बयान सामने आने के बाद इस मामले की दिशा बदल सकती है. अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर मौत गोली से नहीं हुई, तो फिर मौत का असली कारण क्या था. फिलहाल पुलिस भी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और जांच आगे बढ़ा रही है.

Advertisement

पैर में एंकल ज्वाइंट के पास लगी थी गोली

दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर इलाके में तनाव है और यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में कई जवाब मिल सकते हैं. बता दें, गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान दो पक्षों में हुई मारपीट में दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement