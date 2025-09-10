बिहार: दरभंगा में चोरों ने डॉक्टर के घर को बनाया निशाना, सोने-चांदी समेत लाखों रुपये नकदी उड़ाए

बिहार के दरभंगा जिले में बीती रात यूनिवर्सिटी थाना इलाके के भन्सारा कॉलोनी में चोरों ने एक बंद घर को अपना निशाना बनाया. इस दौरान चोरों ने घर में रखे लाख, डेढ़ लाख नकद के अलावा सभी सोने-चांदी के गहने चुरा ले गए. चोरी को जिस वक्त अंजाम दिया गया, उस वक्त परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था.

जानकारी के अनुसार चोरों ने दबे पांव घर के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ा. फिर घर के अंदर प्रवेश किया, इसके बाद सभी अलमारी को तोड़ा व अंदर रखे सभी जेवरात को लेकर फरार हो गए. बताया जाता है कि जिस घर को चोरों ने निशाना बनाया वह शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश झा का है.

डॉक्टर एक दिन पहले चाची के देहांत पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने अपने गांव गए थे और रात को गांव में ही रुक गए. हालांकि सुबह जब वह अपने घर दरभंगा आये तो घर का ताला टूटा था. घर का ताला टूटा देखकर वो परेशान हो गए. वहीं, जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था.

इसके बाद उन्होंने सूचना स्थानीय यूनिवर्सिटी थाना को दी. जिसके बाद सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और जांच में जुट गई. पीड़ित डॉक्टर ओम प्रकाश झा ने बताया कि घर में रखे रुपयों के अलावा सभी तरह के गहने चोर अपने साथ ले गए.

पुलिस ने बताया कि डॉक्टर के घर पर चोरी का मामला सामने आया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. चोरों की पहचान के लिए सीसीटीवी आदि की मदद ली जा रही है.

