scorecardresearch
 

Feedback

बिहार: दरभंगा में चोरों ने डॉक्टर के घर को बनाया निशाना, सोने-चांदी समेत लाखों रुपये नकदी उड़ाए

दरभंगा जिले में देर रात चोरों ने एक डॉक्टर के घर को निशाना बनाया और घर के अंदर रखा लाखों रुपये नकद व सोने-चांदी के गहने उड़ा ले गए. जिस वक्त चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, उसक वक्त घर में कोई नहीं था.

Advertisement
X
चोरी के बाद घर में बिखरा सामान. (Photo: Prahalad Kumar/ITG)
चोरी के बाद घर में बिखरा सामान. (Photo: Prahalad Kumar/ITG)

बिहार के दरभंगा जिले में बीती रात यूनिवर्सिटी थाना इलाके के भन्सारा कॉलोनी में चोरों ने एक बंद घर को अपना निशाना बनाया. इस दौरान चोरों ने घर में रखे लाख, डेढ़ लाख नकद के अलावा सभी सोने-चांदी के गहने चुरा ले गए. चोरी को जिस वक्त अंजाम दिया गया, उस वक्त परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था. 

जानकारी के अनुसार चोरों ने दबे पांव घर के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ा. फिर घर के अंदर प्रवेश किया, इसके बाद सभी अलमारी को तोड़ा व अंदर रखे सभी जेवरात को लेकर फरार हो गए. बताया जाता है कि जिस घर को चोरों ने निशाना बनाया वह शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश झा का है.

यह भी पढ़ें: लाल किले से सोने के कलश चोरी मामले में अब तक तीन गिरफ्तार, ऐसे रची गई थी साजिश

सम्बंधित ख़बरें

ट्रक समेत 44.48 लाख का माल बरामद.(Photo: Vikas Rajurkar/ITG)
फर्जी कॉन्ट्रेक्टर बनकर की BSNL की 24 लाख की केबल चोरी, 24 घंटे में गिरफ्तार 
धोती-कुर्ता पहनकर पहुंचा था चोर. (Photo: Screengrab)
धार्मिक अनुष्ठान और सैकड़ों श्रद्धालु... धोती-कुर्ता पहनकर कौन ले गया एक करोड़ का कलश? 
bagaha news
बगहा में सीओ पर हमला 
बगहा में ग्रामीणों ने सीओ पर बोला हमला. (Photo: Screengrab)
बिहार: बगहा में सीओ पर हमला, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने पीटा 
दो लाख की रिश्वत लेते सीओ- डाटा ऑपरेटर गिरफ्तार 

डॉक्टर एक दिन पहले चाची के देहांत पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने अपने गांव गए थे और रात को गांव में ही रुक गए. हालांकि सुबह जब वह अपने घर दरभंगा आये तो घर का ताला टूटा था. घर का ताला टूटा देखकर वो परेशान हो गए. वहीं, जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था.

Advertisement

इसके बाद उन्होंने सूचना स्थानीय यूनिवर्सिटी थाना को दी. जिसके बाद सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और जांच में जुट गई. पीड़ित डॉक्टर ओम प्रकाश झा ने बताया कि घर में रखे रुपयों के अलावा सभी तरह के गहने चोर अपने साथ ले गए. 

पुलिस ने बताया कि डॉक्टर के घर पर चोरी का मामला सामने आया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. चोरों की पहचान के लिए सीसीटीवी आदि की मदद ली जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement