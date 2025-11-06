scorecardresearch
 

अब बिहार में माफिया पस्त, नौजवान मस्त होगा.... सीतामढ़ी में सीएम योगी की हुंकार

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीतामढ़ी की जनसभा से बिहार में एनडीए के समर्थन में हुंकार भरते हुए कहा कि अब बिहार माफिया और परिवारवाद की राजनीति से मुक्त होगा. उन्होंने जनता से भाजपा और जदयू प्रत्याशियों को भारी मतों से जीताने की अपील की और कहा कि जो राम का नहीं, वह हमारे किसी काम का नहीं. योगी बोले अब बिहार में माफिया पस्त और नौजवान मस्त होगा.

सीतामढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित करते सीएम योगी (Photo : सूचना विभाग, यूपी)
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जनसभा को संबोधित करते हुए  सीतामढ़ी की धरती से विपक्ष पर तीखा हमला बोला. परिहार और सुरसंड विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा में भीड़ को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बिहार की जनता अब पहचान के संकट से निकलकर विकास का विकल्प चुन रही है. उन्होंने कहा कि जिन्होंने भगवान श्रीराम और माता जानकी की मर्यादा पर सवाल उठाए, उन्हें अब जनता सबक सिखाएगी  क्योंकि जो राम का नहीं, वह हमारे किसी काम का नहीं.

माता जानकी की भूमि को किया नमन

सभा की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी की पावन धरती को नमन किया. उन्होंने कहा, यह वही भूमि है, जिसे भगवान श्रीराम के अनुज लक्ष्मण के वंशजों ने सदियों तक संरक्षित किया. यह आस्था और मर्यादा की धरती है. इस भूमि को नमन करना हर भारतीय का सौभाग्य है. योगी ने कहा कि परिहार और गोरखपुर के बीच भावनात्मक और धार्मिक रिश्ता सदियों पुराना है. यहां के लोग हर साल गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं. गोरखपुर के बाजारों में भी सीतामढ़ी के लोगों की पहचान है. यह रिश्ता सिर्फ संस्कृति का नहीं, बल्कि राम और जानकी की साझा विरासत का प्रतीक है.

अब बिहार में माफिया पस्त, नौजवान मस्त होगा

योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनता से आह्वान किया कि अब समय आ गया है जब बिहार को माफिया राज से मुक्त करना है. उन्होंने कहा, जैसे उत्तर प्रदेश में माफिया की कमर तोड़ दी गई, वैसे ही बिहार में भी एनडीए की सरकार बनते ही खानदानी माफियाओं की उलटी गिनती शुरू हो जाएगी. अब बिहार में माफिया पस्त होगा, और नौजवान मस्त होकर विकास की राह पर आगे बढ़ेगा. उन्होंने जनता से कहा कि भाजपा प्रत्याशी गायत्री देवी (परिहार) और जदयू प्रत्याशी नागेंद्र राउत (सुरसंड) को भारी मतों से विजयी बनाइए ताकि बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ सके. 

पहचान के संकट से उबर रहा बिहार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, यह वही लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों को पहचान के संकट में डाल दिया. जिस बिहार ने देश को बुद्ध, महावीर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुष दिए, उसी बिहार को इन लोगों ने भ्रष्टाचार और अराजकता में झोंक दिया. उन्होंने कहा कि बिहार के नौजवान अपनी प्रतिभा से देश-दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और राजद ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया. “अब जनता जान चुकी है कि लालटेन की रोशनी झूठी है, अब उसे मोदीजी के उजाले और नीतीशजी के विकास पर भरोसा है.”

राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे अब सपना साकार

सभा के दौरान सीएम योगी ने राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा, कांग्रेस और राजद ने राम मंदिर के निर्माण का हमेशा विरोध किया. वे कहते थे कि भगवान राम हुए ही नहीं. उन्होंने रथ यात्रा रोकी, रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं. लेकिन हमने कहा था ‘राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे’ और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है. यह हमारी आस्था का प्रतीक है, और यह वही लोग हैं जो कहते थे यह असंभव है.  उन्होंने यह भी बताया कि माता जानकी के धाम सीतामढ़ी में भी अब भव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. “राम और जानकी के धामों को जोड़ने का काम सिर्फ एनडीए की सरकार कर सकती है. यह सरकार सिर्फ राजनीति नहीं करती, यह भारत की आत्मा को जोड़ती है.

मोदी-नीतीश की जोड़ी ने बदला बिहार और भारत का चेहरा

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार और देश की तस्वीर बदल दी है. आज भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली हैं. हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और आईटीआई खुल रहे हैं. सड़कें चमक रही हैं, गांव-गांव बिजली पहुंच चुकी है, और हर घर में उजाला है. उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिना भेदभाव हर गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है. 

विपक्ष पर सीधा वार –जो राम का नहीं, वो हमारे काम का नहीं

योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, जो राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं. जिन लोगों ने भगवान श्रीराम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने माता जानकी का अपमान किया, उन्हें अब बिहार की जनता सबक सिखाएगी. उन्होंने कहा कि अब जनता जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को नकार चुकी है. अब बिहार विकास चाहता है, भव्यता चाहता है, और एनडीए की सरकार ही उसे दे सकती है.

