scorecardresearch
 

Feedback

बिहार में नौकरियां बढ़ीं पर पढ़े-लिखे युवा अब भी बेरोजगार, कब और कैसे बदलेगी तस्वीर?

बिहार में बेरोजगारी दर तो घटी है लेकिन पढ़े-लिखे युवाओं के लिए हालात अब भी मुश्किल हैं. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जहां अनपढ़ों में बेरोजगारी सिर्फ 0.8% है, वहीं ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट युवाओं में यह 15 से 19% तक पहुंच चुकी है. सवाल ये है कि स्किल प्रोग्राम्स के बावजूद नौकरी क्यों नहीं मिल रही?

Advertisement
X
बिहार में ग्रेजुएट भी तलाश रहे हैं काम (Representative Image)
बिहार में ग्रेजुएट भी तलाश रहे हैं काम (Representative Image)

बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है. ये विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. चुनावी नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. अब जब चुनावी मंचों से नेताओं के वादों की बरसात हो रही है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो हर गांव, हर घर और हर परिवार से जुड़ा है, वो है बेरोजगारी.

पिरि‍योड‍िक लेबर सर्वे के मुताबिक बिहार में 15 से 29 साल की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी दर 2018–19 में 30.9% थी जो पिछले साल (2017–18) के मुकाबले काफी ज्यादा थी, उस साल बेरोजगारी दर 22.8% थी. हालांकि, साल 2023–24 में ये घटकर 9.9% रह गई है. यानी हालात में सुधार तो हुआ है लेकिन राज्य के हर 10 में से एक युवा अब भी बेरोजगार है.

सरकार के स्किल प्रोग्राम से उम्मीदें बढ़ीं

सम्बंधित ख़बरें

Woman's opinion on Maithali Thakur
'मैथिली अच्छी गायिका, लेकिन...', सिंगर के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता, टिकट न देने की मांग 
पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर पवन सिंह का पलटवार, श्वेता के साथ देखें खबरदार 
mount everest seen from bihar
Bihar से Mount Everest, छतों से लोगों ने देखा नज़ारा 
पवन सिंह का टिकट कटेगा? पारिवारिक विवाद का चुनाव पर असर, देखें विशेष 
बिहार चुनाव: NDA में सीट बंटवारे पर घमासान, पासवान की आपात बैठक, देखें शंखनाद 

सरकार ने युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के मकसद से कई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे  जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम शुरू किए हैं. इसके अलावा अब डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे Skill India Digital Hub भी लॉन्च किए गए हैं, जो गांवों के युवाओं को ट्रेनिंग सेंटर और कोर्स की जानकारी देने में मदद कर रहे हैं.

Advertisement

पढ़े-लिखे बेरोजगार ज्यादा

सवाल ये है कि क्या ये सारे कदम पर्याप्त हैं क्योंकि बिहार में बेरोजगारों में अनपढ़ लोग नहीं बल्कि पढ़े-लिखे लोग ज्यादा हैं. आंकड़ों के मुताबिक जो लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनमें बेरोजगारी दर सिर्फ 0.8% है लेकिन ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी 14.7% है. इसके अलावा जिनके पास पोस्ट-ग्रेजुएट या उससे ज्यादा डिग्री है, उनमें बेरोजगारी दर 19% तक पहुंच गई है.

यहां तक कि डिप्लोमा होल्डर्स और हायर सेकेंडरी पास युवा भी नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं. यानी बिहार में अब बेरोजगारी सिर्फ डिग्री वालों की समस्या बन चुकी है जहां पढ़ाई के बावजूद नौकरी मिलना सबसे मुश्किल काम बन गया है. अब जब चुनाव सिर पर हैं, देखना ये है कि बिहार की ये तस्वीर कैसे और कब तक बदलेगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement