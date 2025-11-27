scorecardresearch
 

बिहार पर फुल एक्शन में मोदी सरकार, दिल्ली में अमित शाह से मिले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बिहार के विकास एजेंडा, कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की. एनडीए की प्रचंड जीत के बाद हुई इस अहम बैठक में राज्य में निवेश बढ़ाने, पुलिस आधुनिकीकरण और केंद्र–राज्य तालमेल को मजबूत करने पर जोर दिया गया है.

पद संभालने के बाद गृह मंत्री से मिले सम्राट चौधरी (Photo: X/@samrat4bjp)
पद संभालने के बाद गृह मंत्री से मिले सम्राट चौधरी (Photo: X/@samrat4bjp)

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाक़ात की. विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद यह सम्राट चौधरी की पहली औपचारिक बैठक मानी जा रही है. इस दौरान दोनों नेताओं ने बिहार के विकास के मुद्दों, कानून-व्यवस्था और नई सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई.

शपथग्रहण के बाद पहली मुलाकात

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में बिहार में तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास, उद्योग निवेश, पुलिस आधुनिकीकरण और राज्य में लागू होने वाले केंद्रीय योजनाओं की गति को लेकर अहम बातचीत हुई. सम्राट चौधरी ने राज्य की नई राजनीतिक परिस्थितियों, मंत्रिमंडल की प्राथमिकताओं और चुनावी जनादेश के बाद सरकार के फोकस को शाह के सामने रखा.

सम्राट चौधरी, जो पिछली कैबिनेट में भी डिप्टी सीएम थे वो इस बार भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए हैं. एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर प्रचंड जनादेश प्राप्त किया है, जिसमें अकेले भाजपा ने 89 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया है. भाजपा के 14 मंत्री नई कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, जिससे पार्टी का प्रभाव और जिम्मेदारी दोनों बढ़ी है.

मुलाकात में बिहार के विकास पर मंथन

मुलाकात का केंद्र बिहार में उद्योग नीति, रोजगार सृजन, सड़क–रेल परियोजनाओं की प्रगति, केंद्र द्वारा नई वित्तीय सहायता योजनाओं पर रहा. साथ ही, बिहार में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और संगठित अपराध पर कड़े एक्शन के लिए पुलिस आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया गया है. दोनों नेताओं की मुलाकात को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा का बिहार में यह सबसे बड़ा जनादेश मिला है.

 

