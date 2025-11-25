scorecardresearch
 

Feedback

'नीतीश के सुशासन को आगे बढ़ाएंगे...', गृह विभाग का कार्यभार संभालने के बाद बोले सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का कार्यभार संभलते ही अपराधियों को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि मैं बिहार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होने दूंगा. राज्य में 400 बड़े माफिया और अपराधियों की पहचान की गई है, जिनमें से दो के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है. उन्होंने स्कूल-कॉलेजों के आसपास पिंक पेट्रोलिंग जैसी विशेष फोर्स तैनात करने का भी ऐलान किया है.

Advertisement
X
सम्राट चौधरी ने संभाला गृह विभाग का कार्यभार. (photo: ITG)
सम्राट चौधरी ने संभाला गृह विभाग का कार्यभार. (photo: ITG)

बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद स्पष्ट शब्दों में ऐलान किया कि बिहार में अब अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी. मैं राज्य में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होने दूंगा.
 

गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, 'बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी के लिए आज हमने कई चीजों का निर्देश दिया है. राज्य में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो सुशासन स्थापित हुआ है, हम उसे और मजबूत करेंगे. जो जो अपराधी है चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो जमीन माफिया हो, बालू माफिया, शराब माफिया को चिन्हित करने का काम किया जाएगा. उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.'

400 माफिया और अपराधी चिन्हित

सम्बंधित ख़बरें

Six Killed in Horrific Auto–Truck Collision
तेज रफ्तार ऑटो और ट्रक की टक्कर में छह की दर्दनाक मौत, ओवरटेक करते समय हुआ हादसा 
Rabri devi
राबड़ी देवी को खाली करना होगा 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला, सरकार ने आवंटित किया नया घर 
यहां का मॉडल अन्य समुदायों के लिए प्रेरणा बन सकता है. (Photo: ITG)
बिहार के इस गांव में नहीं है दहेज प्रथा, थाने में दर्ज नहीं एक भी केस, समुदाय बना मिसाल 
Nitish Kumar
पहली कैबिनेट मीटिंग में नीतीश का बिहार रिवाइवल प्लान... एक करोड़ रोजगार, बंद चीनी मिलें फिर खोलने का फैसला 
पटना में ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप  

उपमुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि राज्य में अब तक 400 बड़े माफिया और अपराधियों को चिन्हित किया जा चुका है. इनमें से दो माफियाओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है.

Advertisement

डिप्टी सीएम ने कहा कि पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर जितने भी स्कूल-कॉलेज हैं, सभी जगह पर विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा. ताकि कोई भी रोमियो प्रवृत्ति का शख्स हमारी बहनों को परेशान न कर सके. साथ ही स्कूल-कॉलेज के वक्त विशेष तौर पर अभियान चलाए जाएंगे.

जेलों की होगी निगरानी

सम्राट चौधरी ने कहा, 'राज्य में जेलों की पूरी तरह निगरानी की जाएगी. जेल में मोबाइल कैसे जाता है इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी. डॉक्टर की सहमति प्राप्त किए जेल में खाना किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा. सरकार जेल में पर्याप्त खाना देती है और इसके बावजूद यदि खाना जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.'

सोशल मीडिया पर की अभ्रद्रता तो होगी कार्रवाई

सम्राट चौधरी ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर भी अभद्र भाषा और गाली-गलौज करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा, 'जो कोई भी सोशल मीडिया पर अभद्रता करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.'

अपराधियों द्वारा अर्जित की गई संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन के सवाल पर उन्होंने कहा, 'देखिए स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिनको जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई हो. वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है. सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है. दो की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम किया जाएगा.'

Advertisement

वहीं, गृह विभाग की इस समीक्षा बैठक में पुलिस महकमे के आला अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण, माफिया राज खत्म करने और कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने पर विस्तार से चर्चा हुई.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement