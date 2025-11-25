'नीतीश के सुशासन को आगे बढ़ाएंगे...', गृह विभाग का कार्यभार संभालने के बाद बोले सम्राट चौधरी

बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद स्पष्ट शब्दों में ऐलान किया कि बिहार में अब अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी. मैं राज्य में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होने दूंगा.



गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, 'बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी के लिए आज हमने कई चीजों का निर्देश दिया है. राज्य में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो सुशासन स्थापित हुआ है, हम उसे और मजबूत करेंगे. जो जो अपराधी है चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो जमीन माफिया हो, बालू माफिया, शराब माफिया को चिन्हित करने का काम किया जाएगा. उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.'

400 माफिया और अपराधी चिन्हित

उपमुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि राज्य में अब तक 400 बड़े माफिया और अपराधियों को चिन्हित किया जा चुका है. इनमें से दो माफियाओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है.

डिप्टी सीएम ने कहा कि पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर जितने भी स्कूल-कॉलेज हैं, सभी जगह पर विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा. ताकि कोई भी रोमियो प्रवृत्ति का शख्स हमारी बहनों को परेशान न कर सके. साथ ही स्कूल-कॉलेज के वक्त विशेष तौर पर अभियान चलाए जाएंगे.

जेलों की होगी निगरानी

सम्राट चौधरी ने कहा, 'राज्य में जेलों की पूरी तरह निगरानी की जाएगी. जेल में मोबाइल कैसे जाता है इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी. डॉक्टर की सहमति प्राप्त किए जेल में खाना किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा. सरकार जेल में पर्याप्त खाना देती है और इसके बावजूद यदि खाना जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.'

सोशल मीडिया पर की अभ्रद्रता तो होगी कार्रवाई

सम्राट चौधरी ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर भी अभद्र भाषा और गाली-गलौज करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा, 'जो कोई भी सोशल मीडिया पर अभद्रता करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.'

अपराधियों द्वारा अर्जित की गई संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन के सवाल पर उन्होंने कहा, 'देखिए स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिनको जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई हो. वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है. सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है. दो की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम किया जाएगा.'

वहीं, गृह विभाग की इस समीक्षा बैठक में पुलिस महकमे के आला अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण, माफिया राज खत्म करने और कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने पर विस्तार से चर्चा हुई.

