बिहार की नई सरकार का फॉर्मूला तैयार? BJP–JDU की पहली बातचीत पूरी, अब मांझी–कुशवाहा–चिराग दिल्ली बुलाए गए

बिहार में सत्ता का अगला अध्याय लिखने की तैयारी तेज हो गई है. दिल्ली से पटना तक बैठकों की रफ्तार बढ़ चुकी है और एनडीए खेमे में सरकार गठन को लेकर तेजी से डील फाइनल की जा रही है. बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है. माना जा रहा है कि सत्ता का नया फॉर्मूला करीब तय हो चुका है.

बिहार में NDA अब सरकार गठन के मोड में आ गया.
बिहार में NDA अब सरकार गठन के मोड में आ गया.

बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन की कवायद अब सहमति मोड में पहुंच रही है. बीजेपी और जेडीयू के बीच सरकार गठन को लेकर पहले दौर की बातचीत पूरी हो गई है. सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर करीब-करीब फॉर्मूला तय हो चुका है और चर्चा अगले पड़ाव की तरफ बढ़ गई है.

सूत्रों के मुताबिक, 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला लागू हो सकता है, जिसे लेकर दोनों दलों के बीच सहमति बनती दिख रही है. इसी खाका को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ जेडीयू ने बातचीत पूरी की है.

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा आज पटना लौटेंगे. दिल्ली में हुई चर्चा के बाद वे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और सरकार गठन से जुड़े अहम मुद्दों पर आगे का रोडमैप रखेंगे. पटना पहुंचकर वे जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक और एनडीए विधायक दल की बैठक को लेकर तैयारियों को भी आगे बढ़ाएंगे.

कल बुलाई जा सकती है जेडीयू की बैठक

जेडीयू सूत्रों के मुताबिक, जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक कल ही बुलाई जा सकती है. माना जा रहा है कि 18 नवंबर तक एनडीए अपना नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी कर लेगा. इसके साथ ही सरकार गठन का औपचारिक ऐलान भी किसी भी समय हो सकता है.

दिल्ली पहुंचेंगे एनडीए के नेता

बीजेपी अब अपने बाकी सहयोगी दलों के साथ सरकार गठन पर बातचीत कर रही है. इसी क्रम में HAM के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज गयाजी से दिल्ली पहुंचेंगे. मांझी की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से तय है.

वहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी पटना से दिल्ली रवाना हो गए हैं और वे भी अमित शाह से मुलाकात करेंगे. दूसरी ओर चिराग पासवान भी आज पटना से दिल्ली जा रहे हैं.

दिल्ली में RLJP, HAM और RLM के नेताओं के साथ सरकार गठन को लेकर अहम मीटिंग्स होंगी. सूत्रों का कहना है कि बिहार में एनडीए की नई सरकार का स्ट्रक्चर अगले 48–72 घंटे में लगभग स्पष्ट हो जाएगा और मंत्री पदों की सूची भी लगभग तय होने लगेगी.

RLM की बैठक में क्या हुआ?

रविवार को उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली रवाना होने से पहले RLM ने विधायक दल की बैठक बुलाई. इस बैठक में RLM के सभी 4 नवनिर्वाचित विधायक स्नेहलता कुशवाहा, माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक कुमार सिंह मौजूद रहे. प्रदेश अध्यक्ष मदन की अध्यक्षता में बैठक हुई. RLM विधायक दल ने सरकार गठन की बातचीत और अन्य सभी फैसलों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को अधिकृत किया.

