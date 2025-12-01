scorecardresearch
 
बिहार: विधानसभा स्पीकर पद के लिए प्रेम कुमार ने भरा नामांकन, निर्विरोध जीत लगभग तय

बिहार: BJP विधायक प्रेम कुमार स्पीकर पद के लिए किया नामांकन. (photo: ITG)

बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के लिए बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने सोमवार को विधानसभा सचिवालय में अपना नामांकन दाखिल कर दिया. उनके नामांकन के साथ ही 18वीं बिहार विधानसभा के स्पीकर के रूप में उनका निर्विरोध चयन लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार नहीं उतारा है.

सूत्रों के अनुसार, महागठबंधन (विपक्ष) ने स्पीकर पद पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है, क्योंकि विपक्ष के पास सिर्फ 35 विधायक हैं. ऐसे में एनडीए की ओर से प्रेम कुमार का निर्वाचन बिना किसी प्रतिस्पर्धा के हो जाएगा.

स्पीकर पद के लिए नामांकन की अंतिम तिथि आज शाम 3 बजे तक है. मंगलवार तक उम्मीदवार अपना नाम वापसी ले सकते हैं. इसी दिन विधानसभा में स्पीकर का औपचारिक निर्वाचन होगा. प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव इसकी अध्यक्षता करेंगे. एनडीए के भीतर ये सहमति पहले से बनी हुई थी कि स्पीकर का पद भाजपा को मिलेगा, जबकि उप- स्पीकर का पद जदयू के खाते में जाएगा.

प्रेम कुमार कौन हैं

प्रेम कुमार बीजेपी के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक हैं. वह बिहार की गया टाउन विधानसभा सीट से विधायक हैं. वह नीतीश सरकार में लकातार कई कार्यकाल तक कृषि मंत्री रहे हैं.

विधानसभा का विशेष सत्र

आपको बता दें कि आज से बिहार की 18वीं विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है, जहां प्रोटेम स्पीकर ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई. विधानसभा की प्रभारी सचिव ख्याति सिंह ने कहा कि कई सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हुए हैं और उन्हें अध्यक्ष के चुनाव के बाद मंगलवार को शपथ दिलाई जाएगी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई.

पांच दिवसीय सत्र में बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित किया जाएगा, जिसके बाद दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा. गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का सरकार जवाब देगी. सत्र का समापन शुक्रवार को दूसरे अनुपूरक बजट पर बहस के साथ होगा, जिसके बाद विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा.

ये सत्र विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद आयोजित हो रहा है, जिसमें सत्तारूढ़ एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था.

