scorecardresearch
 

Feedback

लालू के घर ऐसा क्या हुआ, जिससे तेजस्वी और रोहिणी में छिड़ गई लड़ाई... बात चप्पल-गालियों तक पहुंची, इनसाइड स्टोरी

बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद आरजेडी और लालू परिवार के भीतर का विवाद खुलकर सामने आ गया है. अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव की कोर टीम से नाराजगी को लेकर 15 नवंबर को तेजस्वी और उनकी बहन रोहिणी आचार्य के बीच तीखी बहस हुई, जो चप्पल उठाने तक बढ़ गई.

Advertisement
X
लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए हैं. (Photo: X/RohiniAcharya2)
लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए हैं. (Photo: X/RohiniAcharya2)

बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी और लालू परिवार की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है. परिवार के अंदर तनाव इस कदर बढ़ गया है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अब सार्वजनिक रूप से नाम लेकर तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगा रही हैं.

खुलकर सामने आ गई परिवार की अंदरूनी कलह

लालू परिवार के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, चुनावी हार के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी तेजस्वी यादव की कोर टीम के कामकाज के तरीके से नाराज बताए जा रहे हैं. इसी मुद्दे पर 15 नवंबर की दोपहर तेजस्वी और रोहिणी के बीच तीखी बहस हुई थी. रोहिणी आचार्य आरजेडी की हार के लिए तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव और उनकी टीम को जिम्मेदार ठहरा रही थीं. 

सम्बंधित ख़बरें

बलरामपुर के नेता ने किया रमीज को लेकर खुलासा. (Photo: ITG)
'मेरे भाई की हत्या की...' रोहिणी ने जिस रमीज का नाम लिया, उस पर गंभीर आरोप 
रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा की. (File Photo: ITG)
'गालियां देकर कहा मैं गंदी हूं, पिता को गंदी किडनी लगवाई...' रोहिणी आचार्य का भावुक पोस्ट 
Lal Yadav s daughter Rohini Acharya
'गालियां दीं, चप्पल उठाया... रोते हुए मां-बाप का घर छोड़ आई', रोहिणी आचार्य का नया खुलासा 
लालू परिवार में फूट की वजह बने संजय यादव (Photo: ITG)
तेजस्वी को डबल झटका! चुनाव हारे, भाई-बहन का भी छूटा साथ, निशाने पर 'जयचंद' संजय 
tejashwi with rohini and rabri
पहले तेज प्रताप से भिड़ीं और अब तेजस्वी के सर्कल से टूटीं... लालू की 'फाइटर बेटी' क्यों हुई बागी? 

जब तेजस्वी ने इस पर आपत्ति जताई तो रोहिणी ने आरोप लगाया कि वे सिर्फ संजय यादव की ही बात सुनते हैं और चुनाव में जब पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास था, तो हार की जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी चाहिए.

चप्पल उठाने तक बढ़ गई बहस

बहस के दौरान रोहिणी ने संजय यादव के साले सुमित को तेजस्वी का पीए बनाए जाने पर भी सवाल उठाए और संजय यादव के करीबी रमीज और अदनान की मनमानियों का मुद्दा भी उठाया. कहा जा रहा है कि बात इतनी बढ़ गई कि तेजस्वी और रोहिणी के बीच विवाद चप्पल उठाने तक पहुंच गया. स्थिति बिगड़ती देख मीसा भारती ने बीच-बचाव किया.

Advertisement

राबड़ी देवी ने घर छोड़ने से रोका

तनाव के बीच रोहिणी तुरंत घर छोड़कर जाने की तैयारी में थीं, लेकिन राबड़ी देवी ने उन्हें रोका. आखिरकार रोहिणी आचार्य अगले ही दिन शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गईं. अब वह सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट कर तेजस्वी और उनके करीबियों पर निशाना साध रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement