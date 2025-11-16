लालू के घर ऐसा क्या हुआ, जिससे तेजस्वी और रोहिणी में छिड़ गई लड़ाई... बात चप्पल-गालियों तक पहुंची, इनसाइड स्टोरी

बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी और लालू परिवार की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है. परिवार के अंदर तनाव इस कदर बढ़ गया है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अब सार्वजनिक रूप से नाम लेकर तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगा रही हैं.

और पढ़ें

खुलकर सामने आ गई परिवार की अंदरूनी कलह

लालू परिवार के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, चुनावी हार के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी तेजस्वी यादव की कोर टीम के कामकाज के तरीके से नाराज बताए जा रहे हैं. इसी मुद्दे पर 15 नवंबर की दोपहर तेजस्वी और रोहिणी के बीच तीखी बहस हुई थी. रोहिणी आचार्य आरजेडी की हार के लिए तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव और उनकी टीम को जिम्मेदार ठहरा रही थीं.

जब तेजस्वी ने इस पर आपत्ति जताई तो रोहिणी ने आरोप लगाया कि वे सिर्फ संजय यादव की ही बात सुनते हैं और चुनाव में जब पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास था, तो हार की जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी चाहिए.

चप्पल उठाने तक बढ़ गई बहस

बहस के दौरान रोहिणी ने संजय यादव के साले सुमित को तेजस्वी का पीए बनाए जाने पर भी सवाल उठाए और संजय यादव के करीबी रमीज और अदनान की मनमानियों का मुद्दा भी उठाया. कहा जा रहा है कि बात इतनी बढ़ गई कि तेजस्वी और रोहिणी के बीच विवाद चप्पल उठाने तक पहुंच गया. स्थिति बिगड़ती देख मीसा भारती ने बीच-बचाव किया.

Advertisement

राबड़ी देवी ने घर छोड़ने से रोका

तनाव के बीच रोहिणी तुरंत घर छोड़कर जाने की तैयारी में थीं, लेकिन राबड़ी देवी ने उन्हें रोका. आखिरकार रोहिणी आचार्य अगले ही दिन शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गईं. अब वह सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट कर तेजस्वी और उनके करीबियों पर निशाना साध रही हैं.

---- समाप्त ----