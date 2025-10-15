scorecardresearch
 

एकजुट NDA-एकजुट बिहार...PM मोदी ने द‍िया बिहार चुनाव का नारा, कहा- घर-घर पहुंचाएं बूथ वर्कर्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 'एकजुट NDA, एकजुट बिहार, फिर से बनेगी सुशासन की सरकार'का नारा दिया है. उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हर बूथ और हर घर तक पहुंचने की हिदायत दी. उन्होंने बूथ वर्कर्स को सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया.

पीएम मोदी ने बिहार में बूथ वर्कर्स को दिया मिशन, बताया कैसे हर बूथ बनाए मजबूत (File Photo)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे घर घर जाएं और केंद्र एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दें. उन्होंने ये यहां नया नारा दिया कि 'एकजुट NDA, एकजुट बिहार, फिर से बनेगी सुशासन की सरकार'. अब देखना ये है कि बिहार में ये नारा क्या रंग लाता है. बूथ वर्कर्स को इस नारे को हर किसी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से चुनावी राज्य के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए ये भी जोर दिया कि हर बूथ को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया कि वे अपने इलाके के हर परिवार को उपलब्ध सरकारी लाभ और योजनाओं के बारे में जानकारी दें. कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने कई वाक्य भोजपुरी में भी बोले.  

लोगों को वीड‍ियो द‍िखाएं और शेयर करें

मोदी ने भोजपुरी में कार्यकर्ताओं से कहा कि 'जब हर बूथ मजबूत होगा, तभी पार्टी जीतती है'. प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 'हर बूथ वर्कर अपने क्षेत्र में मोदी हैं' और उन्हें मतदाताओं को सरकारी योजनाओं के बारे में अपनी तरफ से गारंटी देने के लिए कहा.उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि बिहार के बूथ वर्कर्स परिवारों तक विभिन्न सरकारी योजनाओं के वीडियो दिखाएं और साझा करें.

मैथ‍िली ठाकुर को मिला ट‍िकट

बीजेपी ने बुधवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी की जिसमें 12 उम्मीदवार शामिल हैं. अलीनगर सीट से गायक मैथिली ठाकुर और बक्सर से पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया है. बता दें कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

