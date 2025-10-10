बिहार में दलबदल का दौर जारी... अजय निषाद की BJP में घर वापसी, अरुण कुमार भी थामेंगे JDU का दामन

बिहार विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच राजनीतिक दलबदल बढ़ गया है. जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार आज दोपहर 3 बजे जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे. इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे.

इसी बीच पूर्व सांसद अजय निषाद ने बीजेपी में वापसी कर ली है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने अजय निषाद और रमा निषाद को पार्टी की सदस्यता दिलाई. अजय निषाद पहले मुजफ्फरपुर लोकसभा से दो बार बीजेपी सांसद रह चुके हैं.

नेताओं के बीच राजनीतिक दलबदल शुरू

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार चुनाव से पहले ऐसे दलबदल से दलों की चुनावी रणनीतियों में बदलाव आ सकता है. अरुण कुमार और अजय निषाद जैसी हस्तियों के पार्टी बदलने से पार्टी की पकड़ और स्थानीय चुनाव प्रभावित हो सकते हैं.

इस बदलाव के बाद दोनों दलों में नेताओं की उपस्थिति और जनसमर्थन की स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है. आगामी चुनाव में यह कदम चुनावी समीकरण बदलने का काम कर सकता है.



