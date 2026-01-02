बिहार के पर्यटन को लगेंगे पंख... नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, फरवरी से दौड़ेंगी 40 इलेक्ट्रिक बसें

बिहार में पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नए साल पर प्रदेशवासियों और सैलानियों को एक बड़ी सौगात दी है. राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए आगामी फरवरी 2026 से अत्याधुनिक 40 इलेक्ट्रिक बसों (E-Buses) का परिचालन शुरू किया जाएगा.

योजना के तहत बोधगया, राजगीर, नवादा, कैमूर, सासाराम, बांका, सीतामढ़ी, वैशाली समेत कई महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों को ई-बसों के जरिए बेहतर कनेक्टिविटी दी जाएगी.

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, बीते कुछ वर्षों में राज्य में पर्यटन को लेकर सकारात्मक माहौल बना है और घरेलू के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है. विकसित हो रही आधारभूत संरचनाओं और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण बिहार अब पर्यटन के नक्शे पर तेजी से उभर रहा है.

पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि ई-बस सेवा शुरू होने से बिहार भी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तरह संगठित और सुविधाजनक पर्यटन परिवहन व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाएगा. इससे न सिर्फ सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे.

फरवरी 2026 से शुरू होने की संभावना

परिवहन और पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ई-बस सेवा फरवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है. फिलहाल दोनों विभागों के बीच रूट निर्धारण और संचालन व्यवस्था को लेकर विचार-विमर्श चल रहा है. अंतिम मंजूरी मिलने के बाद बसों का नियमित परिचालन शुरू कर दिया जाएगा.

आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी ई-बसें

पर्यटन स्थलों के लिए चलाई जाने वाली इन इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा. बसों में आरामदायक सीटें, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट समेत कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके.

युवाओं और ट्रैवलर्स में उत्साह

ई-बस सेवा को लेकर युवाओं और ट्रैवलर्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. एक ट्रैवलर ने कहा, “बिहार में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनकी जानकारी देश और दुनिया को अभी पूरी तरह नहीं है. राजगीर की जेठियन पहाड़ी हो या कैमूर की ललपनिया झील, यहां आकर अलग ही अनुभव मिलता है. ई-बस सेवा से अब ज्यादा लोग बिहार की खूबसूरती देखने आ सकेंगे.”

ट्रैवल ब्लॉगर ब्रिजेश केवट ने कहा, “यह ई-बस सेवा हम जैसे ट्रैवल ब्लॉगर्स के लिए बेहद फायदेमंद होगी. प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान और कम खर्चीली होगी, जिससे बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी.”

