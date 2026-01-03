बिहार DGP की बड़ी पहल... आम लोग सीधे मोबाइल पर पुलिस तक पहुंचा सकेंगे शिकायत और सुझाव

नए साल की शुरुआत के साथ आम लोगों को पुलिस से सीधे जोड़ने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है. बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए दो विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. इस पहल का उद्देश्य यह है कि लोग अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव बिना किसी रुकावट के पुलिस तक पहुंचा सकें.

पुलिस मुख्यालय की ओर से यह हेल्पलाइन डीजीपी नियंत्रण कक्ष के अंतर्गत शुरू की गई है. इन नंबरों के जरिए राज्य के नागरिक अब सीधे पुलिस से संपर्क कर सकेंगे और अपनी बात रख सकेंगे.

दो हेल्पलाइन नंबर जारी, तुरंत शुरू हुई सेवा

बिहार पुलिस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, जिन दो हेल्पलाइन नंबरों को शुरू किया गया है, वे हैं 9031829339 और 9031829340. इन नंबरों पर कॉल करके आम लोग कानून-व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा पुलिस की कार्यप्रणाली में लापरवाही, स्थानीय स्तर पर हो रही अनदेखी या किसी भी प्रकार की परेशानी की जानकारी भी दी जा सकती है.

ये हेल्पलाइन नंबर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. पुलिस का कहना है कि इन पर मिलने वाली शिकायतों को सीधे नियंत्रण कक्ष में दर्ज किया जाएगा, ताकि उन्हें जल्द से जल्द संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके.

समयबद्ध समाधान और पारदर्शिता पर जोर

इस पहल का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों की शिकायतों पर बिना देरी के कार्रवाई हो. शिकायत मिलने के बाद उसे संबंधित अधिकारी तक भेजा जाएगा और समयबद्ध समाधान का प्रयास किया जाएगा. इससे पुलिस और आम जनता के बीच संवाद मजबूत होगा.

पुलिस का मानना है कि इस व्यवस्था से पुलिसिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी. आम लोग अब बिना किसी डर या झिझक के अपनी समस्याएं सीधे पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा सकेंगे.

गलत सूचना से बचने की अपील

बिहार पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि इन हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल केवल वास्तविक और गंभीर मामलों में ही करें. किसी भी तरह की गलत, झूठी या भ्रामक जानकारी देने से बचें, ताकि जरूरतमंद लोगों की शिकायतों पर सही समय पर कार्रवाई हो सके.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह पहल राज्य में जन-सुरक्षा को मजबूत करने और पुलिस के प्रति लोगों के भरोसे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. नए साल में शुरू की गई यह सुविधा आम नागरिकों के लिए पुलिस तक पहुंच को और आसान बनाएगी.

