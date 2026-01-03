scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार DGP की बड़ी पहल... आम लोग सीधे मोबाइल पर पुलिस तक पहुंचा सकेंगे शिकायत और सुझाव

आम लोगों को पुलिस तक सीधी पहुंच देने के लिए बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने दो विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. 9031829339 और 9031829340 पर कॉल कर नागरिक कानून-व्यवस्था, पुलिस लापरवाही या अन्य समस्याओं की शिकायत और सुझाव दे सकते हैं. यह सेवा तत्काल शुरू हो गई है, जिससे शिकायतों का समयबद्ध समाधान और पुलिसिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी.

Advertisement
X
अब पुलिस सिर्फ थाने तक सीमित नहीं!(Photo: Representational)
अब पुलिस सिर्फ थाने तक सीमित नहीं!(Photo: Representational)

नए साल की शुरुआत के साथ आम लोगों को पुलिस से सीधे जोड़ने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है. बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए दो विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. इस पहल का उद्देश्य यह है कि लोग अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव बिना किसी रुकावट के पुलिस तक पहुंचा सकें.

पुलिस मुख्यालय की ओर से यह हेल्पलाइन डीजीपी नियंत्रण कक्ष के अंतर्गत शुरू की गई है. इन नंबरों के जरिए राज्य के नागरिक अब सीधे पुलिस से संपर्क कर सकेंगे और अपनी बात रख सकेंगे.

यह भी पढ़ें: विधायक हॉर्स-ट्रेडिंग केस: बिहार पुलिस संदिग्धों का करा सकती है लाई-डिटेक्शन टेस्ट

सम्बंधित ख़बरें

DATE EXTENDED TO 7TH JANUARY
नुसरत परवीन को एक और मौका! हिजाब विवाद के बीच 7 जनवरी तक बढ़ी ज्वाइनिंग की तारीख
भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई (File Photo: ITG)
55 लाख का फर्जीवाड़ा उजागर! किसानों का पैसा हड़प रहे थे भ्रष्ट अधिकारी, 10 के खिलाफ FIR
Hijab Controversy
हिजाब विवाद के बीच डॉ नुसरत प्रवीण ने नहीं किया ज्वाइन, 31 दिसंबर थी लास्ट डेट
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार. (PTI Photo)
20 हजार कैश, एक फ्लैट और... सीएम नीतीश ने किया अपनी संपत्ति का ऐलान
Sanjay Jhan Jitanram Manjhi
पटना के सरकारी बंगलों पर सियासी घमासान, RJD ने लगाए NDA नेताओं पर ‘कब्जे’ के आरोप

दो हेल्पलाइन नंबर जारी, तुरंत शुरू हुई सेवा

बिहार पुलिस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, जिन दो हेल्पलाइन नंबरों को शुरू किया गया है, वे हैं 9031829339 और 9031829340. इन नंबरों पर कॉल करके आम लोग कानून-व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा पुलिस की कार्यप्रणाली में लापरवाही, स्थानीय स्तर पर हो रही अनदेखी या किसी भी प्रकार की परेशानी की जानकारी भी दी जा सकती है.

ये हेल्पलाइन नंबर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. पुलिस का कहना है कि इन पर मिलने वाली शिकायतों को सीधे नियंत्रण कक्ष में दर्ज किया जाएगा, ताकि उन्हें जल्द से जल्द संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके.

Advertisement

समयबद्ध समाधान और पारदर्शिता पर जोर

इस पहल का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों की शिकायतों पर बिना देरी के कार्रवाई हो. शिकायत मिलने के बाद उसे संबंधित अधिकारी तक भेजा जाएगा और समयबद्ध समाधान का प्रयास किया जाएगा. इससे पुलिस और आम जनता के बीच संवाद मजबूत होगा.

पुलिस का मानना है कि इस व्यवस्था से पुलिसिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी. आम लोग अब बिना किसी डर या झिझक के अपनी समस्याएं सीधे पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा सकेंगे.

गलत सूचना से बचने की अपील

बिहार पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि इन हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल केवल वास्तविक और गंभीर मामलों में ही करें. किसी भी तरह की गलत, झूठी या भ्रामक जानकारी देने से बचें, ताकि जरूरतमंद लोगों की शिकायतों पर सही समय पर कार्रवाई हो सके.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह पहल राज्य में जन-सुरक्षा को मजबूत करने और पुलिस के प्रति लोगों के भरोसे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. नए साल में शुरू की गई यह सुविधा आम नागरिकों के लिए पुलिस तक पहुंच को और आसान बनाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement