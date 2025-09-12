बिहार: बेतिया में बुजुर्ग पर टाइगर अटैक, परिजन को मिले सिर्फ फटे कपड़े और एक पैर 

बिहार में बेतिया के गौनाहा प्रखंड के मटियारिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनबरसा गांव में शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई। गांव निवासी खेलावन महतो की 60 वर्षीय पत्नी उमछी देवी मवेशी चरा रही थीं, तभी अचानक जंगल से निकले बाघ ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें अपना निवाला बना लिया.

लोगों ने शोर मचाया तो जुटी भीड़

परिजनों के मुताबिक, उमछी देवी शाम करीब साढ़े चार बजे सोनबरसा गांव से उत्तर बोटाहवा सेमर के पास द्वारदह नदी किनारे मवेशी चरा रही थीं. इसी दौरान बाघ ने हमला कर उन्हें चीड़-फाड़ दिया। आसपास मौजूद चरवाहों ने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बाघ जंगल की ओर भाग गया.

फटे कपड़े और एक पैर के अलावा नहीं मिला कुछ

घटना स्थल पर मृतका के फटे कपड़े और एक पैर के अलावा कुछ भी नहीं मिला. बताया जाता है कि जंगल की दूरी महज 500 मीटर है, जहां से बाघ बाहर आया था. घटना की सूचना मिलते ही गोबर्धना रेंज के रेंजर सत्यम कुमार ने बताया कि विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और मामले की जांच की जा रही है.

