'10 करोड़ दो, वरना बेटे को मार देंगे', बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से बदमाशों ने मांगी फिरौती

बिहार के बेतिया जिले से सांसद डॉ. संजय जायसवाल को अज्ञात बदमाशों द्वारा धमकी देकर 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है. धमकी भरे ये फोन कॉल शुक्रवार दोपहर 12:40 और 12:44 बजे आए. इस मामले की पुष्टि एसडीपीओ विवेक दीप ने खुद की है. फिलहाल पुलिस धमकी देने वालों की तलाश कर रही है.

एसडीपीओ विवेक देव ने बताया कि सांसद संजय जायसवाल को दो बार कॉल करके 10 करोड़ रुपये की मांग की गई है. धमकी देने वालों ने कहा है कि यदि रकम नहीं दी गई तो उनके बेटे की हत्या कर दी जाएगी. मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने अज्ञात कॉल करने वालों के नंबर की ट्रेसिंग भी शुरू कर दी है और मामले की जांच में तकनीकी टीम भी जुटी है. बताया जा रहा है कि सांसद को कॉल अनजान नंबर से किया गया था. फिलहाल पुलिस मामले को गंभीर अपराध की श्रेणी में लेते हुए साइबर सेल और एसआईटी की मदद से जांच कर रही है.

हालांकि, इस मामले में अभी बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बयान नहीं आया है. मामले को जानने के लिए उनसे संपर्क किया गया, लेकिन उनका फोन बंद आया. डॉ. संजय जायसवाल ने 2024 के अलावा 2009, 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में भी दर्ज की थी. उन्होंने सितंबर 2019 से 23 मार्च 2023 तक बिहार में बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया.

