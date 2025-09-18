महाराष्ट्र: नागपुर में 5 लाख की फिरौती के लिए मासूम की हत्या, पड़ोसी निकला मास्टरमाइंड

महाराष्ट्र के नागपुर में 5 लाख की फिरौती के लिए एक मासूम की हत्या का मामला सामने आया है. इस हत्या का मास्टरमाइंड मृतक का पड़ोसी निकला. यह घटना खापरखेड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार की रात हुई. पुलिस ने जीत के पिता के दोस्त को हिरासत में लिया, जिसके बाद इस हत्या का राज खुला.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक छात्र का नाम जीत युवराज सोनेकर था. आरोपियों ने फिरौती के लिए उसका अपहरण किया.

अपहरण के बाद, जीत को कार में लेकर आरोपी कई जगहों पर घूमते रहे और सोमवार की रात में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद, उन्होंने शव को बोरे में भरकर सावनेर तहसील के चनकापुर की झाड़ियों में फेंक दिया.

पड़ोसी निकला मास्टरमाइंड...

पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम राहुल पाल, यश वर्मा और अरुण भारतीय हैं. आरोपी राहुल पाल, जीत के पिता युवराज सोनकर के पड़ोसी थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे. राहुल को जानकारी मिली थी कि युवराज ने करोड़ों रुपये की खेती का सौदा किया है. इसी जानकारी का फायदा उठाकर आरोपियों ने जीत का अपहरण किया. खास बात यह थी कि आरोपी खुद जीत के पिता के साथ मिलकर उसकी तलाश में घूम रहे थे.

नागपुर की खापरखेड़ा पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है.

