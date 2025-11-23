scorecardresearch
 

आशा कार्यकर्ता को ऑनलाइन हो गया प्यार… इंस्टाग्राम लवर संग भागते समय ग्रामीणों ने रोका

बिहार के मुंगेर में एक आशा कार्यकर्ता का प्रेम प्रसंग मुजफ्फरपुर के युवक के साथ हो गया. दोनों करीब पांच महीने से ऑनलाइन संपर्क में थे. महिला युवक के साथ भागने की कोशिश में थी, तभी ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और महिला को उसके पति के सुपुर्द कर दिया. इस पूरे मामले का वीडियो सोशल वायरल हो रहा है.

महिला और उसके प्रेमी को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले. (Photo: Screengrab)
बिहार में मुंगेर के टेटिया बंबर थाना क्षेत्र में एक आशा कार्यकर्ता और उसके मुजफ्फरपुर स्थित प्रेमी की भागने की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पांच महीने की ऑनलाइन बातचीत और प्यार के बाद महिला अपने प्रेमी के साथ भागने की योजना बना रही थी, लेकिन ग्रामीणों ने समय रहते उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।

जानकारी के अनुसार, मंजूरा गांव की रहने वाली आशा कार्यकर्ता इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती थी. इसी के माध्यम से मुजफ्फरपुर के युवक से उसका संपर्क हो गया. दोनों के बीच पांच महीने तक ऑनलाइन बातचीत होती रही. इसी दौरान प्रेम प्रसंग शुरू हो गया. युवक अपने दोस्त के साथ महिला के गांव पहुंचा.

युवक अपने मित्र के साथ प्रेमिका को साथ ले जाने की नीयत से टेटिया बंबर पहुंचा था. ग्रामीणों के अनुसार, कठनी गांव के समीप तीनों की गतिविधियां कुछ संदिग्ध लगीं. इस पर उन्हें रोककर पूछताछ की गई. युवक प्रेमिका को लेकर भागने की फिराक में था. जब वह टेटिया बंबर पहुंचा तो महिला उसके साथ आ गई.

इस दौरान ग्रामीणों को कठनी गांव के पास तीनों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. उन्हें रोककर पूछताछ की. पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ कि महिला अपने प्रेमी के साथ भागना चाहती थी. इसके बाद ग्रामीणों ने तीनों को तुरंत टेटिया बंबर थाना पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस ने इस मामले को लेकर पूछताछ की, फिर महिला के पति को बुलाया और महिला को उनके सुपुर्द कर दिया. वहीं दोनों युवक अपने परिजनों को बुलाकर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद छोड़ दिए गए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. टेटिया बंबर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार केहरी ने कहा कि यह मामला प्रेम प्रसंग का था. सभी संबंधित पक्षों को समझाइश देकर घर भेज दिया गया है.

