एटा: 3 बच्चों की मां को इंस्टाग्राम पर हुआ लव, घर छोड़ प्रेमी संग भागी, मनाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा पति और ससुर

उत्तर प्रदेश के एटा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां तीन बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर फरार हो गई. पति और ससुर की शिकायत पर पुलिस ने 25 दिन बाद महिला को बरामद किया. लेकिन जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसने जो बयान दिया, उसने सभी को हैरान कर दिया.

पूरा मामला एटा जनपद के अलीगंज तहसील क्षेत्र के झकरई गांव का है. यहां की रहने वाली 25 वर्षीय महिला मनीषा 25 दिन पहले अचानक घर से गायब हो गई थी. पति भूपसिंह ने इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस ने खोजबीन कर मनीषा को बदायूं जिले से बरामद किया और उसे SDM जगमोहन गुप्ता के न्यायालय में पेश किया.

कोर्ट में मनीषा ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए. उसने कहा कि उसका पति शराब पीता है, जुआ खेलता है और रात में अजनबी लोगों को घर लाकर उससे जबरन गलत संबंध बनाने को मजबूर करता था. महिला ने कहा कि अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती.

मनीषा ने कोर्ट में बताया कि उसकी दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बदायूं जिले के मुकेश यादव नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. उसने कहा कि अब वह उसी के साथ रहना चाहती है, और अपने चार बच्चों को भी साथ नहीं ले जाएगी.

कोर्ट के बाहर बैठे महिला के बच्चे

जब SDM कोर्ट के बाहर मनीषा के ससुर हंसराज और बच्चे रोते हुए गिड़गिड़ा रहे थे, तब भी मनीषा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों ने महिला के इस कदम की कड़ी निंदा की और कहा कि उसने मां की ममता को शर्मसार कर दिया है.

बकौल मनीषा- “मैं अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, उसने मेरी जिंदगी नरक बना दी.” वहीं, भूप सिंह ने कहा- “मेरी पत्नी को किसी ने फुसला लिया है, मेरे छोटे बच्चे हैं, अब उनका क्या होगा.” जबकि, हंसराज (ससुर) का कहना है कि बहू की इंस्टाग्राम से दोस्ती ने हमारा घर तबाह कर दिया, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

