भारत के मुकाबले 1% बिक्री! पाकिस्तान को Yamaha ने किया गुड-बाय, एक झटके में समेटा कारोबार

पाकिस्तान से एक और दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी ने अपना कारोबार समेटने का ऐलान किया है. यामाहा मोटर पाकिस्तान (Yamaha Motor Pakistan) ने एलान किया है कि, अब वहां मोटरसाइकिलों का प्रोडक्शन यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बंद होने जा रही है. जी हां, फैक्ट्री का शटर गिर रहा है, मशीनों की घरघराहट थमने वाली है. सवाल ये है कि मौजूदा बाइक मालिकों का क्या होगा? पार्ट्स मिलेंगे या नहीं? वारंटी बंद हो जाएगी? और कंपनी का आगे का गेमप्लान क्या है? चलिए, समझते हैं पूरी कहानी.

क्या है मामला?

9 सितंबर 2025 को यामाहा ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग करते हुए ये जानकारी दी. कंपनी ने ग्राहकों को सालों तक दिए गए भरोसे और सपोर्ट के लिए धन्यवाद कहा. साथ ही साफ किया कि ये फैसला उनकी बदली हुई बिज़नेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है. इसके लिए कंपनी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एक लैटर पर जारी किया है.

पाकिस्तान को यामाहा का थैंक्यू

यामाहा मोटर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर यामुरा शिनसूके ने पाकिस्तान के सभी ग्राहकों का वर्षों की निष्ठा और भरोसे के लिए तहेदिल से शुक्रिया अदा किया है. कंपनी ने अपने ओपन लैटर में लिखा है कि, "हमारी व्यापार नीति में बदलाव के कारण, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हम मोटरसाइकिलों का निर्माण बंद करने जा रहे हैं."

Yamaha ने कहा कि, पाकिस्तान में वाहनों के पार्ट्स और अन्य सर्विसेज मिलती रहेंगी. Photo: yamaha-motor.com.pk

प्रोडक्शन थमेगा, लेकिन सर्विस जारी रहेगी

यामाहा ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "भविष्य की सेवाओं के संबंध में, यामाहा की पॉलिसी के अनुसार, हम अधिकृत डीलरों (YMPK-Authorized Dealers) के माध्यम से पर्याप्त स्टॉक के साथ स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराते रहेंगे. हम वारंटी सेवाओं और मौजूदा वारंटी योजना के अनुसार ग्राहक सहायता देने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेंगे.

इसका मतलब है कि, यामाहा ने भले ही पाकिस्तान में अपने वाहनों का प्रोडक्शन बंद किया है, लेकिन आफ्टर-सेल सर्विस पर इसका कोई असर नहीं होगा. कंपनी का लोकल मैन्युफैक्चरिंग बंद होगा, लेकिन स्पेयर पार्ट्स ऑथराइज्ड डीलरों के जरिए मिलते रहेंगे. वारंटी सर्विस और कस्टमर केयर भी पहले की तरह चलते रहेंगे. यानी बाइक मालिकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है.

यामाहा के इस एलान के बाद पाकिस्तान में उसके मौजूदा ग्राहकों के लिए नया चैलेंज खड़ा हो गया है. सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले सालों में पार्ट्स और टेक्निकल सपोर्ट कितना आसानी से मिलेगा. लेकिन कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि स्पेयर पार्ट्स, वारंटी क्लेम और टेक्निकल असिस्टेंस में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी.

बामुश्किल 586 मोटरसाइकिल बेच पाई कंपनी

पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट 'द डॉन' के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025 की पहली छमाही में यामाहा मोटर पाकिस्तान ने कुछ सुधार दर्ज किए थे. जुलाई में कंपनी ने 500 यूनिट्स असेंबल किए और 586 यूनिट्स बेचे. जबकि पिछले साल जुलाई 2024 में यह आंकड़ा केवल 100 और 302 यूनिट्स था. हालांकि बिक्री में थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिला था, लेकिन ये बिक्री बहुत ही मामूली थी.

पाकिस्तान में Yamaha के पोर्टफोलियो में 125 सीसी की बाइक्स हैं. Photo: yamaha-motor.com.pk

भारत के मुकाबले कहां है पाकिस्तान

अगर भारत में यामाहा की बिक्री पर गौर करें तो बीते जुलाई में कंपनी ने यहां के बाजार में 50,365 यूनिट वाहनों की बिक्री की थी. यानी भारत के मुकाबले पाकिस्तान में यामाहा की बिक्री (586 यूनिट्स) बामुश्किल 1% के आसपास होगी. खैर दोनों देशों में वाहनों की बिक्री में अंतर के पीछे आबादी और अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण कारक है.

मीडिया रिपोर्ट्स में पाकिस्तान के अधिकृत यामाहा डीलर के हवाले से बताया गया है कि, उपभोक्ताओं की गिरती आय और सस्ते मोटरसाइकिलों की बढ़ती मांग के चलते यामाहा की बिक्री धीमी हुई है. यामाहा की रणनीति अपेक्षाकृत महंगे और हाई-एंड मॉडल्स पर केंद्रित रही, जिससे उसकी डिमांड आम ग्राहकों के बीच कम हो गई है.

पाकिस्तान में यामाहा का पोर्टफोलियो

यामाहा दुनिया भर में एक से बढ़कर एक पावरफुल बाइक्स की बिक्री करती है. भारत में भी यामाहा के पोर्टफोलियो में कई हाई परफॅार्मेंस बाइक्स मौजूद हैं. लेकिन पाकिस्तानी बाजार में कंपनी के पोर्टफोलियो में केवल 4 मॉडल ही रहे हैं. जिनमें सभी बाइक्स 125 सीसी इंजन सेग्मेंट में आती हैं. इन बाइक्स में YBR125, YBR125 G, YB125Z-DX और YB125Z शामिल हैं. इनमें सबसे सस्ते मॉडल YBR125 की कीमत 471,500 पाकिस्तानी रुपये (तकरीबन 1.47 लाख रुपये भारतीय मुद्रा) है.

