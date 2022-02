असल जिंदगी के Rancho का गलवान में कमाल, Anand Mahindra बोले- सैल्यूट वांगचुक

हम सबको 3 idiots में आमिर खान का रैंचो (Rancho) का किरदार याद होगा. ये असल जिंदगी के सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) से प्रेरित किरदार था. लद्दाख के रहने वाली इस असल जिंदगी के रैंचो ने अब ऐसा कमाल किया है कि गलवान घाटी में देश सेवा में लगे हमारे सैनिकों को बड़ी मदद हो रही है. आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) को उनका ये इनोवेशन इतना पसंद आया कि उन्होंने ट्विटर पर सोनम वांगचुक को सलाम भेजा है.

गलवान के लिए बनाया अनोखा टेंट

सोनम वांगचुक ने अबकी बार एक अनोखा टेंट बनाया है, जो सूरज से मिलने वाली गर्मी को स्टोर करता है और रात में भी टेंट को गर्म रखता है. ये पोर्टेबल है और इसकी लागत भी बेहद कम है. ये भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाले मौजूदा टेंट के मुकाबले महज आधी कीमत पर तैयार हो सकता है. इससे गलवान घाटी में तैनात सिपाहियों को बड़ी मदद मिल सकती है जहां तापमान शून्य से 14 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, ये टेंट तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रख सकता है.

बेसिक साइंस का किया इस्तेमाल

सोनम वांगचुक ने इस टेंट को बनाने में बेसिक साइंस का इस्तेमाल किया है. ये टेंट सूरज से मिलने वाली गर्मी को कैप्चर करता है और इसे स्टोर करने के लिए पानी का इस्तेमाल करता है. टेंट का इंसुलेशन सिस्टम इस गर्मी को रात के लिए भी बचाकर रखता है. इतना ही नहीं इसके हर हिस्से को अलग-अलग किया जा सकता है और इनका वजन 30 किलोग्राम तक है, इस तरह इसे आराम से कहीं भी लाया और ले जाया सकता है.

आनंद महिंद्रा बोले 'I Salute You'

सोनम वांगचुक के इस इनोवेशन ने आनंद महिंद्रा को काफी प्रभावित किया है. उन्होंने ट्वीट किया (Anand Mahindra Tweet) कि सोनम तुम्हारे खाते में कई उपलब्धियां और इनोवेशन जुड़े होंगे. लेकिन मेरा मानना है कि ये इनोवेशन इस समय देश की जरूरत है. मैं तुम्हें सलाम करता हूं.

Sonam, you have numerous innovations & achievements to your credit. But I think this may, arguably, be an offering which is the need of the hour for the country. I salute you. @Wangchuk66 https://t.co/e1FnblpuJN