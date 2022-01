Electric car: इस देश में शहर-शहर Tesla चार्जिंग स्टेशन, यहां खूब बिकती हैं इलेक्ट्रिक कारें

एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी टेस्ला (Tesla) की इलेक्ट्रिक कारों के दीवाने दुनियाभर में हैं. भारत में भी इसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है. हालांकि इंडिया में धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर बहुत काम होना है. जबकि दुनिया का एक देश ऐसा है जहां कहीं भी टेस्ला की कार से ड्राइव करना आसान हो गया है...

अमेरिका के 50 राज्य में सुपरचार्जर नेटवर्क



टेस्ला ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उसकी इलेक्ट्रिक कार (Tesla Electric Cars) को अब पूरे अमेरिका में कहीं भी ले जाया जा सकता है. कंपनी का सुपरचार्जर नेटवर्क (Tesla Supercharger Network) अब देश के सभी 50 राज्यों में मौजूद है. कंपनी ने अपने चार्जर नेटवर्क की शानदार फोटो भी शेयर की हैं.

Drive anywhere in the US using the Supercharger network, now in all 50 states pic.twitter.com/SptUN4ipRK