Royal Enfield ने लॉन्च की नई Meteor 350, जीएसटी छूट के चलते कीमत बस इतनी

Royal Enfield Meteor 350 Launch: रॉयल एनफील्ड ने अपनी लोकप्रिय क्रूज़र मोटरसाइकिल Meteor 350 को बिल्कुल नए अवतार में लॉन्च किया है. नए जीएसटी स्ट्रक्चर के ऐलान के बाद रॉयल एनफील्ड की तरफ से पेश की जाने वाली ये पहली मोटरसाइकिल है. इसलिए इस बाइक पर नए नियम के अनुसार केवल 18% जीएसटी ही लागू होगा. जिसके चलते इसकी शुरुआती कीमत केवल 1,95,762 रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है.
कंपनी का कहना है कि यह नया मॉडल न सिर्फ़ डिज़ाइन और फीचर्स के मामले में अपडेटेड है, बल्कि राइडिंग एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाता है. इस मोटरसाइकिल में कंपनी ने काफी कुछ बदला है, जो इसे पिछले मॉडल की तुलना में अलग करते हैं. कंपनी ने इस बाइक को कई वैरिएंट्स और नए कलर शेड्स में पेश किया है, ताकि राइडर्स अपनी पर्सनैलिटी और स्टाइल के हिसाब से विकल्प चुन सकें.
Meteor 350 अपने क्रूज़र डीएनए को बरकरार रखते हुए और भी आकर्षक लुक्स में पेश की गई है. नया कलर पैलेट और प्रीमियम फिनिशिंग इसे पहले से ज़्यादा क्लासिक और मॉडर्न अपील देता है. बाइक में लो-सेट सीट, टियरड्रॉप टैंक और रॉयल एनफील्ड का सिग्नेचर एग्ज़ॉस्ट साउंड दिए गए हैं, जो इसकी खास पहचान बनाए हुए हैं.
बता दें कि, Meteor 350 चार अलग-अलग वैरिएंट्स – फायरबॉल, स्टेलर, ऑरोरा और सुपरनोवा – में उपलब्ध है, जिन्हें सात नए कलर ऑप्शंस में पेश किया गया है।
|वैरिएंट
|कलर
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|फायरबॉल
|फायरबॉल ऑरेंज और फायरबॉल ग्रे
|1,95,762
|स्टेलर
|स्टेलर मैट ग्रे और स्टेलर मरीन ब्लू
|2,03,419
|ऑरोरा
|ऑरोरा रेट्रो ग्रीन और ऑरोरा रेड
|2,06,290
|सुपरनोवा
|सुपरनोवा ब्लैक
|2,15,883
नोट: केवल केरल में स्टेलर मैट ग्रे और स्टेलर मरीन ब्लू कलर वेरिएंट की कीमत 1,99,990 रुपये है.
नए Meteor 350 में कंपनी ने 349 सीसी की क्षमता का सिंगल-सिलिंडर, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है. जो 20.2 बीएचपी की पावर और 27 न्यूटन मीटर (Nm) का टॉर्क जेनरेट करता है. इस इंजन को 5-स्पीड ट्रांसमिशन गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. यह इंजन स्मूद पावर डिलीवरी और बेहतर टॉर्क के लिए जाना जाता है. कंपनी का दावा है कि यह मोटरसाइकिल हाईवे क्रूज़िंग और शहरी राइडिंग, दोनों के लिए बेहतर परफॉर्मेंस देता है.
Meteor 350 को खास तौर पर टूरिंग राइडर्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. इसकी सीटिंग पोज़िशन एर्गोनॉमिक है और सस्पेंशन सेटअप लंबी दूरी की राइडिंग को आरामदायह बनाता है. लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी हैंडलिंग को स्टेबल करता है. अपने सेग्मेंट ये बाइक काफी मशहूर है.
रॉयल एनफील्ड ने अपने जेन्युइन मोटरसाइकिल एक्सेसरीज़ (GMA) लाइन-अप को भी और मज़बूत करते हुए दो नए किट पेश किए हैं.
अर्बन किट: ब्लैक ड्रैग हैंडलबार, लो राइडर सीट, टिंटेड फ्लाईस्क्रीन और ब्लैक मिरर.
ग्रैंड टूरर किट: टूरिंग सीट, प्रीमियम पैनियर्स, लॉन्गहॉल रेल्स, एलईडी फॉग लैंप्स और डीलक्स फुट पेग्स.
इसके साथ ही Meteor 350 अब और भी भरोसेमंद बन गई है, क्योंकि कंपनी ने इसकी वारंटी बढ़ा दी है. अब यह मोटरसाइकिल 7 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी (रोडसाइड असिस्टेंस सहित) के साथ उपलब्ध है. इसके अलावा बाइक पर 3 साल / 30,000 किमी की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसे ग्राहक चाहें तो अतिरिक्त 4 साल / 40,000 किमी तक बढ़ा सकते हैं.