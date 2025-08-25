scorecardresearch
 

Maruti e Vitara: PM नरेंद्र मोदी कल फ्लैग-ऑफ करेंगे मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, जानें क्या है इसमें ख़ास

Maruti e Vitara: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान न केवल मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार 'Maruti e Vitara' को हरी झंडी दिखाएंगे, बल्कि वो यहां टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का भी उद्घाटन करेंगे.

PM नरेंद्र मोदी कल गुजरात स्थित मारुति के प्लांट से Maruti e Vitara को फ्लैग ऑफ करेंगे. Photo: Nexaexperience.com
PM Narendra Modi to Launch Maruti e Vitara: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार का इंतजार अब खत्म होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 26 अगस्त को गुजरात के हंसलपुर स्थित मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार 'Maruti e Vitara'  को फ्लैग ऑफ करेंगे. भारत में बनने वाली मारुति सुजुकी की ये पहली इलेक्ट्रिक कार जापान सहित 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगी. इस नई इलेक्ट्रिक कार से कंपनी को काफी उम्मीदें हैं, बाजार में इसका मुकाबला हालिया लॉन्च Hyundai Creta Electric से होगा.

प्रधानमंत्री मोदी अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का भी उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री अहमदाबाद के पास हंसलपुर कारखाने में मारुति ई-विटारा के लिए असेंबली लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो इलेक्ट्रिक एसयूवी के प्रोडक्शन की शुरुआत का भी प्रतीक होगा.  

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि, "मेक इन इंडिया की सफलता के एक उदाहरण के रूप में, प्रधानमंत्री सुजुकी के पहले ग्लोबल स्ट्रैटेजिक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) "ई विटारा" का उद्घाटन करेंगे. भारत में निर्मित इस बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्यात यूरोप और जापान जैसे बाजारों सहित सौ से अधिक देशों में किया जाएगा. इस उपलब्धि के साथ, भारत अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में कार्य करेगा।"

Maruti E Vitara
Maruti e Vitara सिंगल चार्ज में 500 किमी से ज्यादा रेंज देगी. Photo: Nexaexperience.com

मारुति ई विटारा के साथ ही कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेग्मेंट में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है. बता दें कि, Maruti e Vitara को कंपनी ने इस साल भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में भी शोकेस किया था. मारुति विटारा इलेक्ट्रिक को लेकर कंपनी का दावा है कि ये कार सिंगल चार्ज में 500 किमी से ज्यादा ड्राइविंग रेंज देगी. इसके अलावा इस कार में बतौर स्टैंडर्ड 7 एयरबैग दिया जा रहा है. 

कैसी है Maruti e Vitara?

Maruti e Vitara का लुक-डिजाइन और यहां तक की साइज भी साल 2023 में पेश की गई Maruti eVX कॉन्सेप्ट जैसा ही है. हालांकि कुछ शार्प एंगल्स को कम जरूर किया गया है. इसके आगे और पीछे की तरफ ट्राई-स्लैश LED डेटाइम रनिंग लाइट, आगे के किनारों पर चार्जिंग पोर्ट और पीछे के व्हील आर्च पर कर्व दिए गए हैं. इसमें रियर डोर हैंडल को सी-पिलर तक ले जाया गया है, जो बिल्कुल पुरानी स्विफ्ट की तरह है.

Maruti ने अपनी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को दो अलग-अलग बैटरी पैक (49kWh और 61kWh) के साथ पेश किया है. इसमें बड़े बैटरी पैक को डुअल-मोटर ऑल व्हील ड्राइव (AWD) सेटअप दिया गया है. इसमें चीनी कार कंपनी बिल्ड योर ड्रीम (BYD) से सोर्स किया गया ब्लेड सेल लिथियम आयरन-फॉस्फेट (LFP) बैटरी पैक दिया गया है. 

इस एसयूवी के फ्रंट एक्सल पर सिंगल मोटर वाली 49kWh बैटरी 144hp का पावर जेनरेट करती है. जबकि सिंगल-मोटर वाली बड़ी 61kWh बैटरी पैक 174hp तक का पावर आउटपुट देती है. इस कार को एडवांस फीचर्स से लैस किया गया है. इसमें ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, AWD वर्जन के लिए ‘ट्रेल’ सहित ड्राइव मोड, हिल डिसेंट कंट्रोल, सिंगल-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फ़ोन चार्जर, साइड और कर्टेन एयरबैग, हीटेड मिरर और एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

