scorecardresearch
 

Feedback

Swayamgati: देश का पहला सेल्फ-ड्राइविंग ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा लॉन्च, कीमत बस इतनी

Swayamgati autonomous auto: ओमेगा सिकी मोबिलिटी (OSM) ने इस ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक ऑटो को दो वेरिएंट में पेश किया है. ये पैसेंजर और कार्गो दोनों वेरिएंट में आ रही है. इसकी आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द ही इसकी डिलीवरी भी शुरू होगी.

Advertisement
X
Swayamgati सेल्फ-ड्राइविंग ऑटो रिक्शा की बुकिंग शुरू हो चुकी है. Photo: ITG
Swayamgati सेल्फ-ड्राइविंग ऑटो रिक्शा की बुकिंग शुरू हो चुकी है. Photo: ITG

Swayamgati Self Driving auto: देश का ऑटो सेक्टर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है. इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर निर्माता ओमेगा सिकी मोबिलिटी (OSM) ने देश का पहला ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसे स्वयंगति (Swayamgati) नाम दिया है. किसी पारंपरिक ऑटो डिज़ाइन वाले इस ऑटो-रिक्शा को दो वर्जन में पेश किया गया है. इसके पैसेंजर वर्ज़न की कीमत 4 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और कार्गो वर्ज़न की कीमत 4.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. बुकिंग शुरू हो चुकी है और कंपनी का दावा है कि डिलीवरी तुरंत शुरू हो जाएगी.

क्या है खास?

Swayamgati में कंपनी ने 10.3 kWh की क्षमता का बैटरी-पैक दिया है, जो एक बार चार्ज करने पर 120 किमी तक की रेंज देता है. ये गाड़ी भारत की सड़कों और ट्रैफिक पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाई गई है. इसलिए इसमें 200 मिमी का का ग्राउंड क्लीयरेंस भी दिया गया है. खासतौर से लो-स्पीड, हाई-डेंसिटी ट्रैफिक वाले इलाकों के लिए तैयार इस ऑटो में एडवांस इंजीनियरिंग की गई है.

Swayamgati Auto Rikshaw
LiDAR टेक्नॉलॉजी से लैस Swayamgati ने 3 किमी का सफर 7 स्टॉप्स के साथ पूरा किया है. Photo: ITG

यह ऑटो सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, बल्कि AI-ड्रिवन ऑटोनॉमस सिस्टम से लैस है.

सम्बंधित ख़बरें

Maruti Suzuki Market Cap
Maruti ने रचा इतिहास! फोर्ड और फॉक्सवैगन को पछाड़ टॉप-10 क्लब में एंट्री 
AVAS Mandatory in Electric Vehicle
सड़क पर 'साइलेंट' नहीं रहेंगे इलेक्ट्रिक वाहन! सरकार ला रही नया नियम 
The Tesla Model Y is offered with two battery packs
ग्राहकों के घर पहुंचने लगी Tesla, भारत में शुरू हुई कार की डिलीवरी 
PM E-Drive Charging Infra guidelines
बेफिक्र होकर चला सकेंगे EV! सरकार लगाएगी 72 हजार चार्जिंग स्टेशन, गाइडलाइंस जारी 
Volvo EX30
480KM रेंज! कैमरा, रडार और सेंसर्स के साथ लॉन्च हुई धांसू इलेक्ट्रिक कार 
  • LiDAR टेक्नॉलॉजी
  • GPS और मल्टी-सेंसर नेविगेशन
  • 6 मीटर तक ऑब्स्टेकल डिटेक्शन
  • रिमोट सेफ्टी कंट्रोल्स

ट्रायल और डिप्लॉयमेंट

Phase 1 ट्रायल में Swayamgati ने 3 किमी का सफर 7 स्टॉप्स के साथ पूरा किया, जहां इसने लाइव ऑब्स्टेकल डिटेक्शन और पैसेंजर सेफ्टी को दिखाया. अब कंपनी Phase 2 में जा रही है, जिसमें कंट्रोल्ड कमर्शियल ऑपरेशन होंगे. इस ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक ऑटो के डिप्लॉयमेंट को लेकर कंपनी की रणनीति साफ है. ये ऑटो आपको जल्द ही एयरपोर्ट, टेक पार्क्स, इंडस्ट्रियल हब्स, गेटेड कम्युनिटीज और स्मार्ट सिटीज में चलते दिखेंगे.

Advertisement

प्रोडक्शन प्लान

OSM ने ऐलान किया है कि अगले दो सालों में 1,500 ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक ऑटो बनाए जाएंगे, ताकि बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सके. कंपनी के चेयरमैन उदय नारंग ने लॉन्च के मौके पर कहा कि, "स्वंयगति सिर्फ़ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये भारतीय ट्रांसपोर्टेशन का भविष्य है. हम दुनिया का पीछा नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें लीड कर रहे हैं. ये गाड़ी साबित करती है कि AI, LiDAR और ऑटोनॉमस टेक्नॉलॉजी जैसी हाई-टेक चीजें अब भारत में बन भी सकती हैं और भारतीयों के लिए किफ़ायती भी हो सकती हैं."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement