New year पर रात 2:30 बजे महिला को मिला Ola Scooter, खुश पति ने भाविश को कहा-'Thank You'

इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी Ola Electric ने अपने एक कस्टमर को नए साल पर रात 2.30 बजे Ola Scooter की डिलीवरी की. इससे खुश कस्टमर ने ट्विटर पर कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल को ‘Thank You' लिखकर एक इमोशनल संदेश भेजा. भाविश ने भी इस काम के लिए अपनी टीम का धन्यवाद किया..

पत्नी को पसंद आया Ola Scooter

पुणे के एक कस्टमर सचिन ने रात 2.30 बजे Ola Scooter की डिलीवरी करने के लिए Ola Electric की पुणे टीम का धन्यवाद किया. उन्होंने लिखा कि कंपनी ने वादे के मुताबिक 31 दिसंबर की रात को इसे डिलीवर किया. शुक्रिया भाविश अग्रवाल अपना वादा निभाने के लिए. मेरी पत्नी को इस स्कूटर का कलर बेहद पसंद आया.

Crazy dedication by Pune Ola Electric Team. Delivered scooter at 2.30 Am 31st December as promised. Thank you Pune @OlaElectric Team you are awesome. And thank you @bhash for keeping your word. My wife loves this color 🎉🎉 pic.twitter.com/1bhfL7TEOW

भाविश ने किया टीम का शुक्रिया अदा

अपनी टीम के इस काम से उत्साहित भाविश अग्रवाल ने ट्ववीट (Bhavish Aggarwal Tweet) कर अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में ओला इलेक्ट्रिक की टीम ने सबकुछ एक किनारे रख दिया. हमने New Year 2022 की रात में भी ओला स्कूटर डिलीवर किया है. मुझे पता है कि अभी हमें और काम करना है. जिन लोगों को डिलीवरी नहीं मिल सकी है, उन्हें अगले कुछ दिन में मिल जाएगी.

🙏🏼Huge thanks to everyone @OlaElectric for putting in everything over last few weeks. We’ve been delivering through the new year night too. I know we’ve more to do. Many who couldn’t get deliveries will get in next days. We’re doing all things possible to get your S1 to you soon! https://t.co/Iy2sK8TIA8

— Bhavish Aggarwal (@bhash) January 1, 2022

सभी को डिस्पैच हो चुके हैं Ola Scooter

इससे पहले भाविश ने कहा था कि जितने भी लोगों ने Ola Scooter की परचेजिंग की है, दिसंबर में उन सभी को इसकी डिलीवरी के लिए डिस्पैच कर दिया गया है. इनमें से कुछ रास्ते में हैं, कुछ डिलीवरी सेंटर पर पहुंच चुके हैं और कुछ का RTO में रजिस्ट्रेशन चल रहा है.

Update on December deliveries: we’ve dispatched vehicles to ALL who purchased.



Some in transit, most already at delivery centres near you getting through RTO registration process. The registration process took longer than we anticipated as a fully digital process is new for all. pic.twitter.com/vYabsgF3L0

— Bhavish Aggarwal (@bhash) December 31, 2021

ये भी पढ़ें: