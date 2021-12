New Year से पहले आई खुशखबरी, सबको डिलीवर हुआ Ola Scooter

Ola Scooter खरीदने वालों को New Year 2022 से पहले ही बड़ी खुशखबरी मिल गई है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर (EV) को परचेज करने वाले सभी लोगों को इसकी डिलीवरी कर दी गई है.

डिस्पैच हुए सभी Ola Scooter

Ola Electric के सीईओ भाविश अग्रवाल ने ट्वीट (Bhavish Aggarwal Tweet) कर कहा कि जितने भी लोगों ने Ola Scooter की परचेजिंग की है, दिसंबर में उन सभी को इसकी डिलीवरी के लिए डिस्पैच कर दिया गया है. इनमें से कुछ रास्ते में हैं, कुछ डिलीवरी सेंटर पर पहुंच चुके हैं और कुछ का आपके पास के RTO में रजिस्ट्रेशन चल रहा है.

Update on December deliveries: we’ve dispatched vehicles to ALL who purchased. Some in transit, most already at delivery centres near you getting through RTO registration process. The registration process took longer than we anticipated as a fully digital process is new for all. pic.twitter.com/vYabsgF3L0

रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लग रहा टाइम

इतना ही नहीं भाविश अग्रवाल ने कहा कि इन इलेक्ट्रिक स्कूटर (Electric Scooter) की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमारी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है. इसकी वजह इन स्कूटर को डिलीवरी करने की पूरी प्रक्रिया का डिजिटल होना है, जो सबके लिए नई है. इसी के साथ उन्होंने कंपनी के वेयर हाउस की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं.

RTO अधिकारियों को कहा ‘शुक्रिया’

इसी के साथ भाविश अग्रवाल ने कंपनी के साथ काम कर रहे सभी RTO को शुक्रिया भी कहा, जो छुट्टियों के दिनों में भी काम करके इस नई डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं. भाविश ने कहा कि अलग-अलग राज्यों के नियम और RTO सिस्टम के साथ काम करना हमें काफी कुछ सिखाने वाला है और भविष्य में हम तेजी से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करेंगे.

But thanks to all RTOs working with us through holidays to scale up this new digital process. Lots of learnings for us on varied RTO systems, regulations across states. Will be faster with registration in future!



Also, stay tuned for next purchase window, opening very soon!!