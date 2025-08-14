scorecardresearch
 

Feedback

Odysse Sun: सिंगल चार्ज में 130KM रेंज... स्मार्ट फीचर्स, लॉन्च हुआ ये किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर

Odysse Sun Electric scooter: ओडिसी का कहना है कि इस स्कूटर की बैटरी AIS 156 अप्रूव्ड हैं और सुरक्षित हैं. इस स्कूटर को दो अलग-अलग बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है. कंपनी ने इसकी आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी है.

Advertisement
X
Odysse Sun इलेक्ट्रिक स्कूटर को दो बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है. Photo: ITG
Odysse Sun इलेक्ट्रिक स्कूटर को दो बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है. Photo: ITG

देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Odysse ने भारतीय बाजार में अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए नए इलेक्ट्रिक स्कूटर Odysse Sun को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च किया है. आकर्षक लुक और दमदार बैटरी पैक से लैस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत 81,000 रुपये तय की गई है, जो टॉप मॉडल के लिए 91,000 रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. 

ओडिसी सन में प्लस-साइज़ एर्गोनॉमिक डिज़ाइन दिया गया है, जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि ये आरामदायक सवारी के साथ-साथ स्पोर्टी लुक भी प्रदान करता है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कुल 4 कलर ऑप्शन में पेश किया है, जिनमें पेटिना ग्रीन, गनमेटल ग्रे, फैंटम ब्लैक और आइस ब्लू शामिल हैं. 

Odysse Sun के वेरिएंट और कीमत

वेरिएंट बैटरी पैक कीमत (एक्स-शोरूम)
Odysse Sun 1.95 Kwh   81,000 रुपये
Odysse Sun  2.90 Kwh   91,000 रुपये

मिलते हैं ये फीचर्स: 

इस किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर में कीलेस स्टार्ट-स्टॉप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डबल फ्लैश रिवर्स लाइट शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें तीन राइडिंग मोड जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें ड्राइव, पार्किंग और रिवर्स शामिल हैं. कंपनी का दावा है कि, डेली यूज के लिए ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बेहतर विकल्प है. 

सम्बंधित ख़बरें

E20 Petrol Impact on Two Wheeler
पुराने दोपहिया को खराब कर रहा है E20 पेट्रोल? Bajaj ने बताया बस मिला ला लें 40 मिली...  
Delhi vehicle pollution
'पहले लोग 40-50 साल तक कार चलाते थे...', पुराने वाहनों को राहत देते SC ने क्या-क्या कहा 
Hero Glamour with cruise control
बाइक में कार वाला फीचर! इस धांसू तकनीक के साथ आ रही है नई Hero Glamour 
Kinetic DX Electric Scooter
चाबी नहीं पासवर्ड का जमाना! बवाल मचाने आया 'Kinetic DX' इलेक्ट्रिक स्कूटर 
KInetic DX Scooter
41 साल पहले लॉन्च हुआ तो मचाया था बवाल! इलेक्ट्रिक अवतार में आ रहा Kinetic DX स्कूटर 
Odysse Sun
Odysse Sun में कंपनी ने 32 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज स्पेस दिया है. Photo: ITG

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में एलईडी लाइटिंग, एविएशन-ग्रेड सीटिंग और सीट के नीचे 32 लीटर स्टोरेज स्पेस दिया गया है. इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और पिछले हिस्से में हाइड्रोलिक मल्टी-लेवल एडजस्टेबल रियर शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए आगे और पीछे डिस्क ब्रेक मिलते हैं.

Advertisement

बैटरी पैक और ड्राइविंग रेंज

इसमें 2500 वाट का इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी का कहना है कि ये स्कूटर अधिकतम 70 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को दो अलग-अलग बैटरी पैक (1.95kWh और 2.9kWh) के साथ पेश किया है. इसका छोटा बैटरी पैक सिंगल चार्ज में 85 किमी और बड़ा बैटरी पैक 130 किमी की ड्राइविंग रेंज देता है. 

ओडिसी का कहना है कि इस स्कूटर की बैटरी AIS 156 अप्रूव्ड हैं और सुरक्षित हैं. इस बैटरी को फुल चार्ज होने में तकरीबन 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है. कंपनी ने स्कूटर की आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी है. इसके कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए बुक किया जा सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement