Odysse Sun: सिंगल चार्ज में 130KM रेंज... स्मार्ट फीचर्स, लॉन्च हुआ ये किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर

देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Odysse ने भारतीय बाजार में अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए नए इलेक्ट्रिक स्कूटर Odysse Sun को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च किया है. आकर्षक लुक और दमदार बैटरी पैक से लैस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत 81,000 रुपये तय की गई है, जो टॉप मॉडल के लिए 91,000 रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.
ओडिसी सन में प्लस-साइज़ एर्गोनॉमिक डिज़ाइन दिया गया है, जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि ये आरामदायक सवारी के साथ-साथ स्पोर्टी लुक भी प्रदान करता है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कुल 4 कलर ऑप्शन में पेश किया है, जिनमें पेटिना ग्रीन, गनमेटल ग्रे, फैंटम ब्लैक और आइस ब्लू शामिल हैं.
|वेरिएंट
|बैटरी पैक
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|Odysse Sun
|1.95 Kwh
|81,000 रुपये
|Odysse Sun
|2.90 Kwh
|91,000 रुपये
इस किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर में कीलेस स्टार्ट-स्टॉप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डबल फ्लैश रिवर्स लाइट शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें तीन राइडिंग मोड जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें ड्राइव, पार्किंग और रिवर्स शामिल हैं. कंपनी का दावा है कि, डेली यूज के लिए ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बेहतर विकल्प है.
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में एलईडी लाइटिंग, एविएशन-ग्रेड सीटिंग और सीट के नीचे 32 लीटर स्टोरेज स्पेस दिया गया है. इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और पिछले हिस्से में हाइड्रोलिक मल्टी-लेवल एडजस्टेबल रियर शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए आगे और पीछे डिस्क ब्रेक मिलते हैं.
इसमें 2500 वाट का इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी का कहना है कि ये स्कूटर अधिकतम 70 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को दो अलग-अलग बैटरी पैक (1.95kWh और 2.9kWh) के साथ पेश किया है. इसका छोटा बैटरी पैक सिंगल चार्ज में 85 किमी और बड़ा बैटरी पैक 130 किमी की ड्राइविंग रेंज देता है.
ओडिसी का कहना है कि इस स्कूटर की बैटरी AIS 156 अप्रूव्ड हैं और सुरक्षित हैं. इस बैटरी को फुल चार्ज होने में तकरीबन 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है. कंपनी ने स्कूटर की आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी है. इसके कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए बुक किया जा सकता है.