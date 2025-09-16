scorecardresearch
 

Maruti Victoris : सेफ्टी का डबल सर्टिफिकेशन, ग्लोबल NCAP में भी विक्टोरिस का जलवा, देखें कैसी है SUV

Maruti Victoris को भारत न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम में भी 5-स्टार रेटिंग मिली है. अब इसे ग्लोबल NCAP में भी 5-स्टार रेटिंग दी गई है. ये मारुति सुजुकी की पहली कार है, जिसमें लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) दिया गया है.

Maruti Victoris को कुल तीन इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है. Photo: globalncap.org
Maruti Victoris को कुल तीन इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है. Photo: globalncap.org

Maruti Victoris Global NCAP: मारुति सुजुकी बदल रही है. कंपनी अब उन बातों पर काम कर रही है, जिसको लेकर उसकी आलोचना होती थी. कम कीमत, बेहतर माइलेज और बज़ट कार बनाने वाली मारुति अब सेफ्टी पर फोकस कर रही है. बीते कल कंपनी ने अपनी नई एसयूवी Maruti Victoris को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है. जिसकी शुरुआती कीमत 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है.

अब मारुति सुजुकी की नई मिड-साइज SUV Victoris ने ग्लोबल एनकैप (Global NCAP) क्रैश टेस्टिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइव-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. खास बात यह है कि हाल ही में Victoris को भारत एनकैप (BNCAP) में भी 5-स्टार रेटिंग मिली थी. यानी पैसेंजर सेफ्टी के मामले में यह SUV अब डबल सर्टिफिकेशन के साथ मजबूती से खड़ी है.

Maruti Victoris
Maruti Victoris की बुकिंग शुरू की जा चुकी है. Photo: globalncap.org

ग्लोबल न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, Victoris ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 34 में से 33.72 अंक और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 49 में से 41 अंक हासिल किए. यह आंकड़े इसे मिड-साइज SUV सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाते हैं.

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में ड्राइवर के सिर, गर्दन, पेल्विस, जांघें, बायां टिबिया और पैर को अच्छी ‘Good’ सुरक्षा रेटिंग मिली है, जबकि चेस्ट और दाहिना टिबिया को पर्याप्त ‘Adequate’ सुरक्षा मिलती है. वहीं को-ड्राइवर (सहचालक) के लिए सिर, गर्दन, चेस्ट और जांघों समेत सभी हिस्सों की सुरक्षा को भी अच्छी सुरक्षा मिलती है. 

साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट और साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में ड्राइवर की सुरक्षा को लगभग सभी हिस्सों में अच्छा स्कोर मिला है. केवल चेस्ट प्रोटेक्शन को ‘Adequate’ दर्ज किया गया. गौरतलब है कि बॉडीशेल इंटिग्रिटी को ‘Stable’ रेटिंग दी गई, जो बड़े पैमाने पर कार की मजबूती का सबूत है.

Maruti Victoris price List
Maruti Victoris को 100 से अधिक देशों में भी निर्यात करने की योजना है. Photo: ITG

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन

बच्चों की सेफ्टी के मामले में भी Victoris ने शानदार प्रदर्शन किया है. विक्टोरिस ने चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम के इस्तेमाल के साथ डायनेमिक टेस्ट में पूरे 24 प्वाइंट स्कोर किए हैं. 18 महीने और 3 साल के बच्चों की डमी के लिए साइड प्रोटेक्शन को 4/4 अंक मिले, जबकि फ्रंटल प्रोटेक्शन ने भी 8/8 अंक बटोरे. यह टेस्ट रिजल्ट दर्शाते हैं कि SUV बच्चों की सुरक्षा में भी पूरी तरह भरोसेमंद है.

सेफ्टी फीचर्स

मारुति सुजुकी Victoris को कंपनी ने स्टैंडर्ड रूप से कई एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स से लैस किया है, जिनमें शामिल हैं:

  • 6 एयरबैग
  • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)
  • हिल होल्ड असिस्ट
  • ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर
  • सभी सीटों पर 3-प्वाइंट सीटबेल्ट और रिमाइंडर
  • ABS के साथ EBD
  • रियर पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल और ओवरस्पीड अलर्ट

वहीं, टॉप वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड और लेवल-2 ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स भी उपलब्ध हैं.

Maruti Victoris
Maruti Victoris में 26.03 सेमी (10.25-इंच) का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. Photo: Marutisuzuki.com

कैसी है Maruti Victoris?

मारुति विक्टोरिस ब्रांड की तरफ से पेश की जाने वाली पहली कार है, जिसमें लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) दिया गया है. इस कार को कंपनी ने कुल 27 वेरिएंट और 10 कलर ऑप्शन में पेश किया है. जिसमें 7 मोनोटोन और 3 डुअल-टोन कलर ऑप्शन शामिल हैं. ये कार मौजूदा मारुति ग्रैंड विटारा के मुकाबले थोड़ी बड़ी है. इसकी लंबाई 4,360 मिमी है, जबकि ग्रैंड विटारा 4,345 मिमी लंबी है. 

इंजन ऑप्शन पावर आउटपुट
1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड 103 एचपी
1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड  116 एचपी
1.5-लीटर पेट्रोल-सीएनजी 89 एचपी

 

तीन अलग-अलग इंजन ऑप्शन में आने वाली ये एसयूवी माइलेज के मामले में भी बेहतर है. कंपनी का दावा है कि 5 सीटों वाली इस एसयूवी का मैनुअल वेरिएंट 21.18 किमी/लीटर, ऑटोमेटिक वेरिएंट 21.06 किमी/लीटर और ऑल-व्हीलड्राइव वेरिएंट 19.07 किमी/लीटर का माइलेज देता है. वहीं इसका सीएनजी वेरिएंट 27.02 किमी/किग्रा का माइलेज देता है.

Maruti Victoris के केबिन को भी स्मार्ट फीचर्स के साथ लैस किया गया है. 26.03 सेमी (10.25-इंच) का पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड सिस्टम, सेगमेंट-फर्स्ट स्मार्ट पावर्ड टेलगेट (जेस्चर कंट्रोल के साथ), 64-रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग और एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट की भी सुविधा दी जा रही है.

