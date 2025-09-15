scorecardresearch
 

खत्म हुआ इंतज़ार! मारुति Victoris हुई लॉन्च, जानें सभी वेरिएंट के कीमत और फीचर्स

Maruti Victoris Launched: मारुति विक्टोरिस साइज में मौजूदा ग्रैंड विटारा से बड़ी है. इसके अलावा ये ब्रांड की पहली कार है जिसमें लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस (ADAS) फीचर दिया गया है. इस एसयूवी को कुल 21 वेरिएंट में पेश किया गया है.

मारुति विक्टोरिस के बेस वेरिएंट की कीमत 10,49,900 रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. (Photo: ITG)
Maruti Victoris Price & Features: मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में अपनी नई एसयूवी Maruti Victoris एसयूवी को पेश किया था. आज कंपनी ने इस एसयूवी की कीमतों का ऐलान किया है. आकर्षक लुक और एडवांस फीचर्स से लैस नई मारुति विक्टोरिस के बेस वेरिएंट की कीमत 10,49,900 रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. इस एसयूवी की बुकिंग पहले ही शुरू की जा चुकी है, लेकिन इसकी बिक्री 22 सितंबर से शुरू होगी. 

Victoris को एक टेक्नोलॉजी-फोकस्ड SUV के रूप में पेश किया गया है. ये कंपनी की पहली कार है जो लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के साथ आती है. इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (इनबिल्ट ऐप्स के साथ), 8-स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 

Suzuki Victoris

21 वेरिएंट में आ रही है Maruti Victoris

Maruti Victoris कई अलग-अलग पावरट्रेन विकल्पों के साथ 21 वेरिएंट में उपलब्ध होगी. जिसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, ई-सीवीटी के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, ऑलग्रिप सेलेक्ट ऑल-व्हील ड्राइव और एस-सीएनजी वेरिएंट शामिल हैं. बेस स्मार्ट हाइब्रिड मैनुअल वेरिएंट की कीमत 10,49,900 से लेकर टॉप-एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल की कीमत 19,98,900 तक है. वहीं इसके सीएनजी वेरिएंट की शुरुआती कीमत 11,49,900 रुपये है. 

Maruti Victoris Price list-amp

कंपनी ने इसे 10 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है. जिनमें 7 सिंगल-टोन और 3 डुअल-टोन कॉम्बिनेशन शामिल हैं. ग्राहक मारुति सुजुकी की सब्सक्रिप्शन सर्विस के माध्यम से भी इस एसयूवी को खरीद सकते हैं. जिसका मासिक शुल्क 27,707 से शुरू होता है, जिसमें वाहन की लागत, पंजीकरण, रखरखाव, बीमा और रोड असिस्टेंस शामिल है.

ग्रैंड विटारा से बड़ी है कार

Maruti Victoris  एक नई डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आती है. जो काफी हद तक मारुति की आने वाली पहली इलेक्ट्रिक कार e-Vitara इलेक्ट्रिक एसयूवी से प्रेरित है. आगे की तरफ, विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट वाले पतले ग्रिल कवर से जुड़े बड़े एलईडी हेडलाइट्स हैं.

Victoris grey-amp

साइज में मौजूदा ग्रैंड विटारा के मुकाबले थोड़ी बड़ी है. इसकी लंबाई 4,360 मिमी, चौड़ाई 1,795 मिमी, उंचाई 1,655 मिमी और इसमें 2,600 मिमी का व्हीलबेस मिलता है. यानी लंबाई में ये ग्रैंड विटारा (4,345 मिमी) से बड़ी है. इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं. 

Maruti Victoris SUV-amp

पावर और परफॉर्मेंस: 

Maruti Victoris को तीन अलग-अलग इंजन ऑप्शन में पेश किया गया है. जिसमें 103 हॉर्सपावर वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, 116 हॉर्सपावर वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप, और 89 हॉर्सपावर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-सीएनजी ऑप्शन शामिल हैं. पेट्रोल इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए ई-सीवीटी और सीएनजी वेरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है.

माइलेज है जबरदस्त

कंपनी का दावा है कि 5 सीटों वाली इस एसयूवी का मैनुअल वेरिएंट 21.18 किमी/लीटर, ऑटोमेटिक वेरिएंट 21.06 किमी/लीटर और ऑल-व्हीलड्राइव वेरिएंट 19.07 किमी/लीटर का माइलेज देता है. वहीं इसका सीएनजी वेरिएंट 27.02 किमी/किग्रा का माइलेज देता है.

Maruti Victoris

मिलते हैं ये फीचर्स

इस एसयूवी में इसमें 26.03 सेमी (10.25-इंच) का पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड सिस्टम, सेगमेंट-फर्स्ट स्मार्ट पावर्ड टेलगेट (जेस्चर कंट्रोल के साथ), 64-रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग और एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट की भी सुविधा दी जा रही है.

5... स्टार सेफ्टी रेटिंग

सेफ्टी के मामले में भी मारुति विक्टोरिस काफी बेहतर है. ग्लोबल NCAP और भारत न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) दोनों में इस एसयूवी को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. सेफ्टी के तौर पर इसमें ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन चेंज अलर्ट के साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग और फ्रंट पास असिस्ट सिस्टम जैसे अत्याधुनिक फीचर्स दिए जा रहे हैं.

