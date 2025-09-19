scorecardresearch
 

Bullet जैसी बाइक से बस थोड़ी महंगी रह गई कार...! GST छूट के बाद देखें Maruti की कारों की प्राइस लिस्ट

Maruti Suzuki GST Cut Price: मारुति सुजुकी ने अपने कारों की कीमत में लगभग 1.29 लाख रुपये तक की कटौती का ऐलान किया है. हालांकि नए लिस्ट में हालिया लॉन्च Victoris शामिल नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही 18% जीएसटी के साथ आ रही है. जिसकी शुरुआती कीमत 10.50 लाख रुपये है. तो आइये देखें बाकी कारों की नई प्राइस लिस्ट-

Maruti S-Presso की कीमत में कंपनी ने सबसे बड़ी कटौती की है. Photo: ITG
Maruti S-Presso की कीमत में कंपनी ने सबसे बड़ी कटौती की है. Photo: ITG

Maruti Cars GST Price: त्योहारी सीजन के ठीक पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) स्ट्रक्चर में हुए बदलाव का तगड़ा असर दिखने लगा है. सरकार ने GST में ऐसी कटौती की है कि मारुति की कारें अब कीमत के मामले में बुलेट जैसी हाई-परफार्मेंस बाइक्स से थोड़ी ही पीछे रह गई हैं. पहले जहां चार पहिया लेने का ख्याल आते ही जेब टटोलनी पड़ती थी, अब हालत ये कि “हैवी बाइक लूं या मारुति?” वाला कन्फ्यूजन खड़ा हो गया है. 

जी हां, मारुति सुजुकी ने अपने कारों की कीमत में तकरीबन 1.29 लाख रुपये तक की बंपर कटौती कर दी है. जिससे कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती कार की शुरुआती कीमत महज 3.50 लाख रुपये हो गई है. वहीं अब ऑल्टो के10 कंपनी की सबसे सस्ती कार नहीं रह गई है, अब इससे भी कम दाम में Maruti S-Presso मिल रही है. 

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सीनियर एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, (मार्केटिंग एंड सेल्स) पार्थो बनर्जी ने बीते कल प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि, "हाल ही में हुए जीएसटी रिफॉर्म का फायदा कंपनी सीधा अपने ग्राहकों तक पहुंचाएगी. इससे कारों की कीमत में 1.29 लाख रुपये तक की कटौती की गई है, जो मॉडल और वेरिएंट पर निर्भर करता है."

बाइक लूं या कार... वाला कन्फ्यूजन?

अब चूंकि मारुति की सबसे सस्ती कार की कीमत 3.50 लाख रुपये से शुरू हो रही है तो कई लोगों के जेहन में यह भी सवाल उठ रहा है कि, महंगी बाइक लूं या कार. ऐसे लोग जो इस फेस्टिव सीजन में हैवी इंजन क्षमता वाली परफॉर्मेंस बाइक्स लेने की योजना बना रहे थें, वो भी अब एंट्री लेवल ही सही लेकिन कार खरीदने पर विचार करने लगे है. हालांकि जीएसटी छूट का असर बाइक्स की कीमतों पर भी पड़ा है. लेकिन हैवी बाइक्स अभी भी तकरीबन 2 लाख रुपये तक की कीमत में आ रही हैं. दूसरी ओर फाइनेंस के बाद मासिक किस्त में भी थोड़ा बहुत ही अंतर रहेगा. तो आइये देखें मारुति ने किन कारों की कीमत में कितनी कटौती की है.

Maruti S-Presso
अब Maruti S-Presso कंपनी की सबसे सस्ती कार हो गई है. Photo: Marutisuzuki.com

एंट्री लेवल मिनी-सेग्मेंट के कारों के दाम

जीएसटी छूट का सबसे बड़ा फायदा मारुति एस-प्रेसो को मिल रहा है. कंपनी ने इस कार की कीमत में 129,600 रुपये तक की कटौती की है. अब इसकी शुरुआती कीमत 3,49,900 रुपये हो गई है. जो पहले 4.26 लाख रुपये हुआ करती थी. वहीं Alto K10 के दाम 1,07,600 रुपये तक घटाए गए हैं, अब इसकी शुरुआती कीमत 3,69,900 रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है. 

मॉडल  कीमत में कटौती  नई कीमत
S-Presso    1,29,600 3,49,900
Alto Kl0 1,07,600 3,69,900
Celerio   94,100 4,69,900

कॉम्पैक्ट सेग्मेंट के कार

मारुति की टॉल-ब्वॉय Wagon R की कीमत में 79,600 रुपये की कटौती हुई है और इसकी शुरुआती कीमत 5 लाख रुपये से भी कम हो गई है. इसके अलावा नेक्सा डीलरशिप से बेची जाने वाली इग्निस की खरीद पर ग्राहक 71,300 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. अब इसकी शुरुआती कीमत 5.35 लाख रुपये हो गई है. 

Maruti Dzire GST Price Cut
Maruti Dzire के दाम में भी 87,700 रुपये की कटौती हुई है. Photo: ITG/Hardik Chhabra

हाल ही में लॉन्च हुई मारुति की पहली 5-स्टार रेटिंग वाली कार Dzire के दाम में 87,700 रुपये की कटौती की गई है. अब इसकी शुरुआती कीमत 6.25 लाख रुपये हो गई है. जो जीएसटी छूट के पहले 6.84 लाख रुपये हुआ करती थी. इसके अलावा थर्ड-जेनरेशन Swift की कीमत में 84,600 रुपये तक की कटौती हुई है. अब इसकी शुरुआती कीमत 5.79 लाख रुपये हो गई है, जो पहले 6.50 लाख रुपये हुआ करती थी.

मॉडल कीमत में कटौती  नई कीमत
Wagon-R 79,600   4,98,900
Ignis 71,300 5,35,100
Swift 84,600 5,78,900
Baleno 86,100 5,98,900
Tour S 67,200   6,23,800
Dzire 87,700   6,25,600

इतनी सस्ती हुईं ब्रेजा और फ्रोंक्स जैसी SUV

मारुति सुजुकी ने अपने एसयूवी और एमपीवी रेंज की कीमतों में भी भारी कटौती की है. कंपनी की सबसे सस्ती एसयूवी Fronx की कीमत में 1,12,600 रुपये की कटौती की गई है. अब फ्रोंक्स की शुरुआती कीमत 6.85 लाख रुपये हो गई है. इसके अलावा Brezza के दाम 1,12,700 रुपये तक घट गए हैं, अब आप ब्रेजा को 8.26 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में घर ला सकते हैं, जो पहले 8.69 लाख रुपये हुआ करती थी. कंपनी ने लाइफस्टाइल एसयूवी Jimny के दाम 51,900 रुपये तक घटा दिए हैं. 

मॉडल  कीमत में कटौती  नई कीमत
Fronx  1,12,600 6,84,900
Brezza 1,12,700 8,25,900
Grand Vitara 1,07,000 10,76,500
Jimny  51,900 12,31,500

Ertiga और Eeco पर कितनी बचत?

एमपीवी की बात करें तो Maruti Ertiga की कीमत में 46,400 रुपये की कटौती की गई है. इसकी शुरुआती कीमत अब 8.80 लाख रुपये है. वहीं XL6 की खरीद पर ग्राहक 52,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. अब एसयूवी स्टाइल वाली ये एमपीवी 11.52 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में आती है. इसके अलावा वैन सेग्मेंट की Maruti Eeco की कीमत 68,000 रुपये घट कर केवल 5.18 लाख रुपये रह गई है.

Maruti Ertiga GST Price Cut
Maruti Ertiga बीते अगस्त में देश की बेस्ट सेलिंग कार रही है. Photo: Marutisuzuki.com

मारुति की सबसे महंगी कार Invicto के दाम में मामूली 61,700 रुपये तक की कटौती की गई है. उम्मीद की जा रही थी कि, इसके दाम में भारी कमी आ सकती है. हालांकि नए बदलाव के बाद इसकी कीमत 24.98 लााख रुपये से शुरू होगी. जीएसटी छूट के पहले इसकी शुरुआती कीमत 25.51 लाख रुपये थी. बता दें कि, इन्विक्टो मूल रूप से टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का ही रिबैज्ड वर्जन है.  

मॉडल  कीमत में कटौती  नई कीमत
Ertiga  46,400 8,80,000
XL6   52,000 11,52,300
Invicto 61,700 24,97,400
Eeco 68,000    5,18,100

मारुति सुजुकी के पार्थो बनर्जी ने कहा कि, "कारों की कीमत में कटौती के चलते वाहन के फीचर्स और टेक्नोलॉजी इत्यादि में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. GST छूट के बाद कारों की डिमांड और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है. ये नई कीमतें आगामी 22 सितंबर से देश भर में मारुति सुजुकी के डीलरशिप पर उपलब्ध होंगी." 

