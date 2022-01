First Electric car: जापान ने 80 साल पहले बना दी थी टेस्ला के टक्कर की इलेक्ट्रिक कार

First electric car of the world: दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार 1890 में तैयार की गई थी. इसका श्रेय जाता है विलियम मॉरिसन को. उन्होंने इलेक्ट्रिक कारों के लिए सबसे जरूरी चीज बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक मोटर को डेवलप किया. बाद में पोर्श कंपनी ने 1898 में पी1 नाम से अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की.

1947 में बनी थी ये कार