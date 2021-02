आने वाली है हुंडई की 7 सीटर Alcazar, जानिए किन SUV को देगी टक्कर

Hyundai Motors ने अपनी आने वाली 7 सीटर एसयूवी के नाम की घोषणा कर दी है. भारत में अपने कारोबार के 25 साल पूरा होने पर कंपनी‘ 1Alcazar’ की ग्लोबल लॉन्चिंग यहीं करने जा रही है. क्या है इस कार में खास, बाजार में किस को देगी कड़ी टक्कर जानें यहां-

क्रेटा पर बेस्ड

माना जा रहा है कि Alcazar कंपनी की लोकप्रिय एसयूवी Creta पर ही बेस्ड होगी. लेकिन इसके क्रेटा से थोड़ा बड़ा होने की उम्मीद है क्योंकि इसमें 6 और 7 सीट के ऑप्शन मिलेंगे और यह 3 लाइन की सिटिंग में उपलब्ध होगी.

Alcazar के 6 सीट वाले मॉडल में बीच वाली लाइन में कैप्टन सीट होने की उम्मीद है. लेकिन कंपनी ने इसके नाम की घोषणा के लिए जो वीडियो जारी किया है उसमें साफ तौर पर इसके 7 सीटर होने की बात कही गई है.

रॉयल्टी है पहचान

कंपनी ने अपनी नई एसयूवी का नाम Alcazar रखा है जिसका स्पेनिश में अर्थ किला या महल होता है. ऐसे में इस कार के ढेर सारे लक्जरी फीचर से लैस होने की संभावना है जो इसे एक रॉयल टच देंगे. कंपनी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि यह Tech Savvy ग्राहकों की विशेष पसंद बनेगी ऐसे में इस कार के ‘स्मार्ट’ और ‘कनेक्टेड’ कार होने की संभावना भी है.



भारत को ध्यान में रखकर बनी कार

कंपनी का कहना है कि यह एसयूवी ‘Made First for India’ के आधार पर बनाई गई है. इसका मतलब इसे भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसलिए कंपनी इस ‘भारत में बनी कार’ (Made in India) का वैश्विक लॉन्च भारत में ही करने जा रही है.

टाटा, एमजी, महिंद्रा को टक्कर

दो दिन पहले ही Tata Motors ने अपनी 7 सीटर एसयूवी Safari का लॉन्च किया है. वहीं M&M की XUV 500 और MG Motors की Hector Plus पहले से इस श्रेणी में मौजूद हैं. ऐसे में Alcazar के बाजार में इन तीनों गाड़ियों को सीधी टक्कर देने की उम्मीद है. इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी इस कार की कीमत भी इन्हीं के आसपास रखेगी.



हालांकि अभी कंपनी ने इसके आधिकारिक लॉन्च या स्पेसिफिकेशंस की जानकारी नहीं दी है, तो उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा.

