scorecardresearch
 

Feedback

बाइक में कार वाला फीचर! इस धांसू तकनीक के साथ आ रही है नई Hero Glamour

Hero Glamour Cruise Control: कम्यूटर बाइक में क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम को जोड़ना हीरो मोटोकॉर्प का एक अनोखा कदम माना जा रहा है. क्योंकि यह कम्यूटर सेगमेंट में इस फीचर के साथ आने वाली पहली बाइक होगी.

Advertisement
X
Hero Glamour अपने सेग्मेंट की पहली ऐसी बाइक होगी जिसमें ये फीचर मिलेगा. Photo: Insta/heromotocorp
Hero Glamour अपने सेग्मेंट की पहली ऐसी बाइक होगी जिसमें ये फीचर मिलेगा. Photo: Insta/heromotocorp

हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में कई नए सेगमेंट में एंट्री की है. अब कंपनी ने अपनी मशहूर बाइक हीरो ग्लैमर को बिल्कुल नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी की है. लॉन्च से पहले कंपनी ने इसका एक टीजर भी जारी किया है. बताया जा रहा है कि, नई ग्लैमर में कंपनी कुछ ख़ास तकनीकी और फीचर्स को शामिल करने जा रही है जो इसे सेग्मेंट में बाकियों से बिल्कुल अलग बनाएगा.

नए Glamour में क्या होगा ख़ास? 

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी अपनी नई ग्लैमर में क्रूज कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी. हाल के दिनों में इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट भी किया गया था. जिसकी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुई थीं. तस्वीरों से अंदाजा लगाया गया था कि, हीरो ग्लैमर की टेस्ट यूनिट क्रूज़ कंट्रोल से लैस थी, जो आमतौर पर ज़्यादा पावरफुल इंजन वाली चुनिंदा बाइक्स में ही उपलब्ध होता है. 

कम्यूटर बाइक में क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम को जोड़ना हीरो मोटोकॉर्प का एक अनोखा कदम माना जा रहा है. क्योंकि यह कम्यूटर सेगमेंट में इस फीचर के साथ आने वाली पहली बाइक होगी.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hero MotoCorp (@heromotocorp)

सम्बंधित ख़बरें

Tesla Delhi Showroom First look
चमचमाती कारों के साथ दिल्ली में TESLA की एंट्री, देखें शोरूम के भीतर का नज़ारा 
Nitin Gadkari on Ethanol Blend E20 Petrol
एथेनॉल ब्लेंड E20 पेट्रोल पर बोले नितिन गडकरी, 'माइलेज होगा थोड़ा कम लेकिन...' 
Air Cooled Vs Oil Cooled Vs Liquid Cooled Engines
पावर, माइलेज या मेंटनेंस में कौन है बेस्ट? एयर, ऑयल और लिक्विड कूल्ड इंजन का क्या है मतलब 
Hero Mavrick 440
जोर-शोर से Hero ने लॉन्च की थी ये बाइक! नहीं मिले ग्राहक और अब बिक्री हुई बंद 
Hero Vida VX2 Electric Scooter
अनिल कपूर बने पहले मालिक, 60 हजार से कम दाम में लॉन्च हुआ Hero का VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर 

बाइक में क्रूज कंट्रोल का फायदा... 

क्रूज़ कंट्रोल राइडर को बिना थ्रॉटल (एक्सलेटर) के इस्तेमाल के, एक निश्चित स्पीड में रफ्तार को कम किए बिना वाहन को चलते रहने की सुविधा देता है. ये फीचर आमतौर पर कारों में हाइवे पर ड्राइविंग के लिए ख़ासा इस्तेमाल किया जाता है. जहां ट्रैफिक कम होता है और चालक को बार-बार ब्रेक अप्लाई नहीं करना होता है. 

Advertisement

हाल के दिनों में सामने आई हीरो ग्लैमर की स्पाई तस्वीरों के अनुसार, क्रूज़ कंट्रोल टॉगल बटन को इग्निशन बटन के नीचे, दाईं ओर के स्विचगियर में दिया गया है. इसके अलावा बाईं ओर का स्विचगियर भी नए डिज़ाइन का है और इसमें नए एलसीडी इंस्ट्रूमेंट पैनल के माध्यम से नेविगेट करने के लिए बटन भी मिलता हैं. 

स्पॉट की गई मोटरसाइकिल में बजट कम्यूटर जैसे बेसिक फीचर्स देखने को मिलते हैं. जिसमें बेसिक ट्रिपल-ट्री सेटअप, पारंपरिक आरएसयू टेलिस्कोपिक फोर्क्स, कम्यूटर-ओरिएंटेड फुट पेग्स, साड़ी गार्ड, पूरी तरह से बंद चेन कवर, सिंगल-पीस सीट और पिलर राइडर्स (पीछे बैठने वाले यात्री) के लिए एक रियर ग्रैब रेल दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement