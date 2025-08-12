बाइक में कार वाला फीचर! इस धांसू तकनीक के साथ आ रही है नई Hero Glamour

हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में कई नए सेगमेंट में एंट्री की है. अब कंपनी ने अपनी मशहूर बाइक हीरो ग्लैमर को बिल्कुल नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी की है. लॉन्च से पहले कंपनी ने इसका एक टीजर भी जारी किया है. बताया जा रहा है कि, नई ग्लैमर में कंपनी कुछ ख़ास तकनीकी और फीचर्स को शामिल करने जा रही है जो इसे सेग्मेंट में बाकियों से बिल्कुल अलग बनाएगा.

नए Glamour में क्या होगा ख़ास?

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी अपनी नई ग्लैमर में क्रूज कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी. हाल के दिनों में इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट भी किया गया था. जिसकी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुई थीं. तस्वीरों से अंदाजा लगाया गया था कि, हीरो ग्लैमर की टेस्ट यूनिट क्रूज़ कंट्रोल से लैस थी, जो आमतौर पर ज़्यादा पावरफुल इंजन वाली चुनिंदा बाइक्स में ही उपलब्ध होता है.

कम्यूटर बाइक में क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम को जोड़ना हीरो मोटोकॉर्प का एक अनोखा कदम माना जा रहा है. क्योंकि यह कम्यूटर सेगमेंट में इस फीचर के साथ आने वाली पहली बाइक होगी.

बाइक में क्रूज कंट्रोल का फायदा...

क्रूज़ कंट्रोल राइडर को बिना थ्रॉटल (एक्सलेटर) के इस्तेमाल के, एक निश्चित स्पीड में रफ्तार को कम किए बिना वाहन को चलते रहने की सुविधा देता है. ये फीचर आमतौर पर कारों में हाइवे पर ड्राइविंग के लिए ख़ासा इस्तेमाल किया जाता है. जहां ट्रैफिक कम होता है और चालक को बार-बार ब्रेक अप्लाई नहीं करना होता है.

हाल के दिनों में सामने आई हीरो ग्लैमर की स्पाई तस्वीरों के अनुसार, क्रूज़ कंट्रोल टॉगल बटन को इग्निशन बटन के नीचे, दाईं ओर के स्विचगियर में दिया गया है. इसके अलावा बाईं ओर का स्विचगियर भी नए डिज़ाइन का है और इसमें नए एलसीडी इंस्ट्रूमेंट पैनल के माध्यम से नेविगेट करने के लिए बटन भी मिलता हैं.

स्पॉट की गई मोटरसाइकिल में बजट कम्यूटर जैसे बेसिक फीचर्स देखने को मिलते हैं. जिसमें बेसिक ट्रिपल-ट्री सेटअप, पारंपरिक आरएसयू टेलिस्कोपिक फोर्क्स, कम्यूटर-ओरिएंटेड फुट पेग्स, साड़ी गार्ड, पूरी तरह से बंद चेन कवर, सिंगल-पीस सीट और पिलर राइडर्स (पीछे बैठने वाले यात्री) के लिए एक रियर ग्रैब रेल दिया गया है.

