GST Impact: नई ही नहीं... पुरानी कारें भी हुईं सस्ती! सेकंड-हैंड कारों पर 2 लाख तक की छूट

भारत सरकार ने हाल ही में नए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रेट्स और कंपेन्सेशन सेस को समाप्त करने का ऐलान किया है. इस फैसले के चलते नई कारों की कीमतें ज्यादातर सेगमेंट्स में कम हो गई हैं और लगभग सभी पैसेंजर व्हीकल (PV) निर्माताओं ने इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने का ऐलान किया है. लेकिन, जहां नई कारों में यह राहत साफ दिख रही है, वहीं पुरानी/प्री-ओन्ड (Second Hand) कारें भी सस्ती हुई हैं.
देश की कुछ प्रमुख प्री-ओन्ड कार बिजनेस में शामिल कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म पर पुरानी कारों की खरीदारी पर छूट का ऐलान किया है. जिसमें Spinny (स्पिनी) और कार्स24 (Cars24) जैसे ब्रांड्स शामिल हैं. ग्राहक इस त्योहारी सीजन पर न केवल नई कार बल्कि पुरानी कारों की खरीद-फरोख्त पर भी छूट का लाभ उठा सकते हैं.
स्पिनी ने कहा है कि भले ही पुरानी कारों पर जीएसटी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन पारदर्शिता और ग्राहकों के भरोसे को बनाए रखने के लिए कंपनी कीमतों में कटौती कर रही है. ग्राहकों को अब स्पिनी से पुरानी कार खरीदने पर तुरंत रियायती कीमतें मिलेंगी. कंपनी की लिस्टेड कीमत पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी. यह ऑफर 22 सितंबर को नए जीएसटी रेट्स लागू होने से पहले ही प्रभावी हो गया है.
दूसरी ओर, अपनी पुरानी बेचने वालों (सैलर्स) को भी फायदा मिलेगा. कंपनी का कहना है कि, बेहतर डिमांड और रीसेल वैल्यू के चलते उन्हें प्रति कार 20,000 तक अतिरिक्त लाभ हो सकता है.
स्पिनी के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट और बिज़नेस हेड हनीश यादव ने कहा कि, “स्पिनी में ग्राहक हमेशा सबसे पहले आते हैं. चाहे बात कीमत की हो, क्वालिटी की या खरीद-बिक्री के अनुभव की. ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट से कोई समझौता नहीं. हमने GST सुधार लागू होने से पहले ही कीमतें एडजस्ट की हैं ताकि ग्राहक बिना किसी इंतजार या कंफ्यूजन के आत्मविश्वास के साथ आज ही अपना फैसला ले सकें.”
प्री-ओन्ड कार प्लेटफॉर्म 'कार्स 24' ने अपने नए कैंपेन ‘Guaranteed Savings Time’ के तहत ऐलान किया है कि ग्राहकों को सीधे जीएसटी रिलीफ का लाभ दिया जाएगा. कंपनी का कहना है कि, अब कार्स 24 पर उपलब्ध पुरानी कारों की कीमतों में अधिकतम 80,000 तक की गिरावट आई है. इससे कार ओनरशिप और भी किफायती हो गई है.
कंपनी का कहना है कि, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, हुंडई i20, होंडा सिटी, टाटा नेक्सॉन, हुंडई क्रेटा और किया सेल्टॉस जैसे मॉडलों की कीमत में कटौती की गई है. ये सभी गाड़ियां पहले से कम कीमतों पर अब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं.
जहां खरीदारों के लिए यह राहत का मौका है, वहीं कार्स24 ने विक्रेताओं को भी चेताया है. कंपनी का कहना है कि नए टैक्स ढांचे में आगे चलकर रीसेल वैल्यू में गिरावट आ सकती है. ऐसे में जिन कार मालिकों को अपनी गाड़ी बेचनी है, उनके लिए यह सही समय है.
CARS24 के सीएमओ गजेन्द्र जांगिड़ ने आजतक को बताया, “हमारा उद्देश्य ग्राहकों को सीधे लाभ पहुंचाना है. जीएसटी सुधार को ध्यान में रखते हुए हमने प्राइसिंग स्ट्रक्चर एडजस्ट किया है, ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों इस बदलाव का पूरा फायदा उठा सकें. यह कैंपेन उन्हें आज ही बेहतर निर्णय लेने का भरोसा देगा.”
सरकार के नए टैक्स स्ट्रक्चर ने सभी सेगमेंट्स की कारों को सस्ता बना दिया है.
बड़ी कारें (4 मीटर से अधिक, बड़े इंजन वाली)
लक्ज़री ब्रांड्स की कारों पर भी लाभ
कुल मिलाकर, नई और पुरानी दोनों तरह की कारों पर कीमतों में राहत ग्राहकों के लिए डबल बोनस साबित हो रही है. जहां सरकार के फैसले ने नई कारों को पॉकेट-फ्रेंडली बना दिया है, वहीं प्री-ओन्ड बिजनेस प्लेटफॉर्म ने पहल कर पुरानी कारों के खरीदारों को भी सस्ता बना दिया है.