Anand Mahindra ने निभाया वादा, ‘जुगाड़’ के बदले दी नई Bolero

Anand Mahindra Twitter: महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने एक बार फिर अपना वादा निभाया. कुछ दिन पहले उन्होंने ट्विटर पर एक व्यक्ति को ‘जुगाड़’ से बनी गाड़ी के बदले नई Bolero देने का वादा किया था, अब उन्होंने इसे पूरा कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

दत्तात्रेय लोहार ने बनाई ‘जुगाड़’ की गाड़ी

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra Tweet) ने पिछले महीने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था. YouTube चैनल Historicano के मुताबिक ये वीडियो महाराष्ट्र के दत्तात्रेय लोहार का था, जिन्होंने अपने बच्चों की जिद पूरी करने के लिए Mahindra Thar जैसी दिखने वाली एक चार पहिए की गाड़ी बनाई थी, जो किक से स्टार्ट होती है.

This clearly doesn’t meet with any of the regulations but I will never cease to admire the ingenuity and ‘more with less’ capabilities of our people. And their passion for mobility—not to mention the familiar front grille pic.twitter.com/oFkD3SvsDt — anand mahindra (@anandmahindra) December 21, 2021

महिंद्रा ने इस शख्स की काबिलियत की तारीफ की थी, लेकिन साथ ही इसमें सुरक्षा संबंधी खतरों को देखते हुए इसके बदले में शख्स को नई Bolero गिफ्ट करने का एलान भी किया था. इसी के साथ लिखा था कि ये गाड़ी हमें ’कम संसाधन में भी संसाधन संपन्न’ होने के लिए प्रेरणा देती है.

Local authorities will sooner or later stop him from plying the vehicle since it flouts regulations. I’ll personally offer him a Bolero in exchange. His creation can be displayed at MahindraResearchValley to inspire us, since ‘resourcefulness’ means doing more with less resources https://t.co/mibZTGjMPp — anand mahindra (@anandmahindra) December 22, 2021

निभाया वादा, दी Mahindra Bolero

आनंद महिंद्रा ने इस वादे को पूरा किया. उन्होंने ट्विटर पर दत्तात्रेय के परिवार को बोलेरो गिफ्ट देने के कुछ फोटो शेयर किए हैं. साथ लिखा है, ‘‘खुशी है कि उन्होंने (दत्तात्रेय लोहार) अपनी गाड़ी के बदले नई बोलेरो लेने के हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया. कल उनके परिवार को नई बोलेरो मिली और अब से उनकी गाड़ी हमारी हुई. उनकी ये गाड़ी हमारी Mahindra Research Valley में सभी तरह की कारों के संग्रह हा हिस्सा होगी, ये हमें संसाधन संपन्न होने की प्रेरणा देगी.

Delighted that he accepted the offer to exchange his vehicle for a new Bolero. Yesterday his family received the Bolero & we proudly took charge of his creation. It will be part of our collection of cars of all types at our Research Valley & should inspire us to be resourceful. https://t.co/AswU4za6HT pic.twitter.com/xGtfDtl1K0 — anand mahindra (@anandmahindra) January 25, 2022

