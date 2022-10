Anand Mahindra की स्कॉर्पियो को मिला नया नाम, ट्वीट कर बोले- 'मेरा लाल Bheem'

सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के लिए चर्चा में रहने वाले दिग्गज भारतीय उद्योगपति और महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के चेयरमैन Anand Mahindra की मुराद आखिर पूरी हो गई. अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक की आखिर ऐसी कौन सी मुराद थी, तो आपको बता दें उन्होंने बीते दिनों अपने लिए अपनी ही कंपनी की स्कॉर्पियो-एन (Scorpio-N) खरीदी थी और इसकी डिलीवरी के दिन उन्होंने ट्वीट पर इसके लिए नया नाम पूछा था. सोमवार को आखिरकार उन्होंने अपनी नई-नवेली गाड़ी का नया नाम फाइनल कर दिया.

स्कॉर्पियो नहीं, मेरा लाल Bheem

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने ट्विटर हैंडल पर उनकी नई स्कॉर्पियो-एन (Scorpio-N) के लिए फाइनल किए गए नाम का ऐलान किया. महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने अपने ट्वीट (Mahindra Tweet) में लिखा कि उन्हें स्कॉर्पियो के लिए नया नाम मिल गया है. उन्होंने एक ट्वीट में कहा, 'इसमें कोई मुकाबला ही नहीं रह गया था. भीम (Bheem) ही विजेता है, मेरा लाल भीम...सुझाव के लिए थैंक्यू.

It was a no-contest…BHEEM it is. My Lal BHEEM…

Thank you for the suggestion..🙏🏽🙏🏽🙏🏽 https://t.co/8eKwmDEv4X